La Polizia di Stato ha intensificato significativamente i controlli nelle zone turistiche della Capitale per contrastare la cosiddetta truffa delle tre campanelle, una pratica fraudolenta che continua a colpire le aree di Roma con maggiore afflusso di visitatori. Nelle ultime due settimane, questa serie di operazioni mirate ha portato al fermo di ben diciotto persone, con l'adozione di misure specifiche e più severe anche nei confronti dei soggetti considerati recidivi.

Il bilancio complessivo delle recenti attività di contrasto è significativo: si registra un arresto, sedici denunce, un provvedimento di allontanamento emesso nei confronti di un cittadino comunitario e un’espulsione con conseguente trattenimento presso il Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Ponte Galeria.

Questo intervento si inserisce in una strategia strutturata che mira a combattere il fenomeno non solo attraverso un capillare controllo del territorio, ma anche mediante un’approfondita attività di analisi e monitoraggio delle posizioni dei soggetti individuati durante le verifiche.

L'azione coordinata e gli strumenti di contrasto

L’operazione vede un impegno coordinato e sinergico tra gli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio e l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma. L’obiettivo primario è quello di incidere in maniera efficace sulle dinamiche che favoriscono la ripetizione delle condotte illecite, combinando sapientemente l’azione repressiva con gli strumenti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Il costante presidio delle aree maggiormente esposte a questo tipo di raggiro, in particolare quelle frequentate assiduamente dai turisti, ha permesso agli investigatori di identificare un numero considerevole di individui ritenuti coinvolti in questa specifica forma di frode.

A complemento delle verifiche sul territorio, l’Ufficio Immigrazione svolge un meticoloso lavoro di ricostruzione delle singole posizioni. Questo processo include l’esame approfondito dei precedenti di polizia e della situazione amministrativa di tutte le persone controllate. Le informazioni così raccolte si trasformano in un prezioso patrimonio informativo, fondamentale per attivare ulteriori e più incisivi strumenti di contrasto nei casi specifici previsti dalla legge.

È proprio grazie all'efficacia di questo sistema che, nelle ultime settimane, è stato possibile adottare misure più severe nei confronti dei soggetti considerati recidivi, culminate nell’adozione di un provvedimento di allontanamento per un cittadino comunitario e di un’espulsione con trattenimento presso il CPR di Ponte Galeria.

Il ruolo della Questura e il Centro di Ponte Galeria

La Questura di Roma ricopre un ruolo centrale e strategico nel coordinamento di tutte le attività di controllo e nell’adozione delle necessarie misure amministrative e penali. Il Centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, menzionato più volte, rappresenta la struttura di riferimento per il trattenimento temporaneo dei cittadini stranieri che sono destinatari di provvedimenti di espulsione.

Situato nell’area ovest della Capitale, il CPR di Ponte Galeria è gestito in conformità con le disposizioni ministeriali e ospita individui in attesa di rimpatrio, in esecuzione di provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria o amministrativa.

La Questura ha ribadito che l’attività di contrasto alla truffa delle tre campanelle proseguirà con determinazione. L’obiettivo è quello di colpire il fenomeno lungo l’intera filiera operativa, intervenendo sia sui singoli episodi di frode sia sulle posizioni di coloro che, attraverso comportamenti reiterati e sistematici, contribuiscono ad alimentare un circuito di illegalità diffusa nelle vitali aree turistiche della città.