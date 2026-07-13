L'assessore capitolino all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, ha annunciato che la riconversione dell'ex cinema Metropolitan di via del Corso in centro commerciale sarà "l'ultima situazione di questo genere". La dichiarazione è stata rilasciata durante il convegno in Campidoglio intitolato "Nuove Nta del Prg. Una città più giusta e più moderna", evento organizzato da Pd Roma, Pd Campidoglio e Giovani democratici Roma.

La trasformazione dell'ex cinema Metropolitan aveva precedentemente generato un acceso dibattito politico, in particolare tra le forze di sinistra del Partito Democratico, focalizzato sul futuro delle sale cinematografiche storiche della città.

Veloccia ha chiarito che le nuove norme tecniche attuative (NTA) del piano regolatore, prossime all'esame del consiglio comunale, includono un vincolo specifico. L'assessore ha sottolineato che "ogni sala che si voglia trasformare deve mantenere un vincolo del 70% dello spazio a destinazione culturale". Ha inoltre aggiunto che "con queste norme salviamo proprio tutte quelle altre sale che sono chiuse", evidenziando l'intento di preservare il patrimonio culturale cittadino.

Tutela degli spazi culturali: il nuovo vincolo del 70%

Le nuove NTA, prossimamente discusse dal consiglio comunale, stabiliscono che in caso di riconversione di sale cinematografiche, almeno il 70% della superficie dovrà essere obbligatoriamente destinato ad attività culturali.

Questa misura è stata introdotta per prevenire il ripetersi di episodi simili a quello dell'ex cinema Metropolitan, assicurando una maggiore tutela degli spazi dedicati alla cultura e alla fruizione collettiva.

Parallelamente, la questione della destinazione d'uso degli immobili nel centro storico di Roma ha visto modifiche anche per i locali commerciali. Le nuove disposizioni prevedono la possibilità di ampliare tali esercizi fino a un massimo di mille metri quadri nel centro storico e cinquecento metri quadri nei quartieri medievali. Questo rappresenta un incremento significativo rispetto al precedente limite di 250 metri quadri. Tali modifiche si inseriscono in un quadro più ampio di nuove regole urbanistiche, finalizzate a una disciplina più dettagliata delle trasformazioni degli spazi urbani della capitale.

Equilibrio tra sviluppo commerciale e patrimonio culturale

Il piano regolatore generale di Roma, attraverso le sue norme tecniche attuative, regola gli interventi di trasformazione urbana e la destinazione d'uso degli immobili. Le recenti proposte di modifica mirano a trovare un equilibrio tra le esigenze di sviluppo commerciale e la fondamentale necessità di tutelare il patrimonio culturale della città. L'introduzione del vincolo per le sale cinematografiche costituisce una novità di rilievo per la salvaguardia degli spazi culturali, mentre l'ampliamento delle superfici consentite per i locali commerciali risponde alle richieste di maggiore flessibilità da parte degli operatori economici.

Le decisioni che saranno adottate dal consiglio comunale nelle prossime sedute saranno cruciali per l'applicazione concreta di queste nuove normative, che avranno un impatto diretto sia sul settore culturale che su quello commerciale della capitale, delineando il futuro assetto urbanistico di Roma.