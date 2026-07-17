Rosa Raffa ha ufficialmente assunto l'incarico di procuratrice aggiunta di Reggio Calabria. La cerimonia di insediamento si è tenuta nel corso di un'udienza presieduta dal presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Campagna, con la partecipazione del procuratore Giuseppe Borrelli e del procuratore generale Gerardo Dominijanni. La nomina della dottoressa Raffa è stata approvata all'unanimità dal plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) il 13 maggio 2026, per coprire la posizione rimasta vacante in seguito al trasferimento del magistrato Giuseppe Lombardo.

La carriera di Rosa Raffa nel contrasto alla criminalità organizzata

Con un'esperienza in magistratura iniziata nel 1989, Rosa Raffa vanta una lunga e consolidata carriera nel contrasto alla criminalità organizzata. Proviene dalla Procura di Messina, dove ha ricoperto il ruolo di procuratrice aggiunta e, per un certo periodo, anche quello di procuratrice facente funzioni. Nel 1998 è entrata a far parte della Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Messina, mantenendo tale incarico fino al 2009. In quell'anno ha assunto la guida della Procura di Patti, ruolo che ha ricoperto fino al 2017, per poi fare ritorno alla Procura peloritana come procuratrice aggiunta. Durante la sua attività a Messina, la dottoressa Raffa si è distinta per aver condotto indagini rilevanti, tra cui quelle che hanno portato a processo l'ex rettore Salvatore Cuzzocrea.

L'impegno a Reggio Calabria e le prime dichiarazioni

A Reggio Calabria, Rosa Raffa affiancherà gli altri due procuratori aggiunti, Stefano Musolino e Walter Ignazitto, collaborando strettamente con il procuratore Giuseppe Borrelli. Quest'ultimo ha espresso piena fiducia, affermando che Raffa "saprà fornire il suo contributo ai colleghi che si metteranno a sua disposizione. Il periodo che trascorrerà a Reggio Calabria sarà ricco di stimoli e soddisfazioni". Anche il presidente del Tribunale Giuseppe Campagna e il procuratore generale Gerardo Dominijanni hanno manifestato apprezzamento per la nuova nomina. Dominijanni ha in particolare evidenziato che "la preparazione e l'esperienza di Rosa Raffa rappresenteranno un valore aggiunto per l'ufficio".

Durante il suo intervento in occasione della cerimonia, Rosa Raffa ha dichiarato: "La mia lunga esperienza è al servizio dell'ufficio e mi induce a ritenere che abbia ancora molto da imparare. Sono felice di farlo qui con tutti voi a Reggio Calabria. È un ufficio diverso da quelli in cui ho prestato servizio finora e penso che sia arrivato anche al momento giusto per darmi le adeguate motivazioni. Sono molto contenta di essere qui con voi".

Contesto delle nomine e avvicendamenti nelle Procure

L'insediamento di Rosa Raffa a Reggio Calabria si inserisce in un più ampio contesto di avvicendamenti e nomine che interessano le procure siciliane e calabresi. Contestualmente, Marco Colamonici è stato nominato nuovo procuratore aggiunto presso la Procura di Messina, subentrando di fatto a Raffa che ha lasciato l'incarico per assumere il suo nuovo ruolo.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha gestito queste nomine per coprire le posizioni vacanti, anche a seguito di trasferimenti e ricorsi amministrativi che hanno coinvolto altri magistrati, garantendo così la continuità operativa degli uffici giudiziari.