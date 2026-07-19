Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha visitato il 19 luglio 2026 il carcere di Bollate, dove è detenuto Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per omicidio. Durante l'incontro, Salvini ha rinnovato il proprio sostegno a Roggero e lo ha esortato a trasformare la sua complessa vicenda in un'opera letteraria. “Mario, hai vissuto un'esperienza che nessuno dovrebbe vivere. Raccoglila in un libro, può essere utile a tanti”, ha dichiarato il vicepremier, sottolineando l'importanza di condividere un percorso così difficile.

La visita si è svolta all'interno della struttura penitenziaria milanese, dove Roggero si trova a seguito della sentenza definitiva. Salvini ha evidenziato la complessità della vicenda giudiziaria che ha coinvolto il gioielliere, ribadendo la sua vicinanza sia a livello personale che istituzionale. L'incontro è stato anche un'occasione per il vicepremier di esprimere l'auspicio che la storia di Roggero possa fungere da spunto per una più ampia riflessione pubblica e un insegnamento per la collettività. La presenza di Salvini a Bollate si inserisce in un contesto di attenzione verso i casi giudiziari che generano un significativo dibattito nell'opinione pubblica nazionale.

Il caso Roggero e la condanna definitiva

Mario Roggero, noto gioielliere originario di Grinzane Cavour, è stato condannato per omicidio. La sentenza è giunta dopo che l'uomo aveva sparato e ucciso due rapinatori che si erano introdotti con violenza nella sua gioielleria. La vicenda ha suscitato una vasta risonanza mediatica, alimentando un intenso dibattito sul tema della legittima difesa e sui suoi confini. Attualmente, Roggero sta scontando la pena inflittagli dalla magistratura all'interno del carcere di Bollate, una delle principali strutture detentive della Lombardia.

Il carcere di Bollate: un modello di reinserimento

Il carcere di Bollate rappresenta una delle più importanti strutture penitenziarie del panorama lombardo.

L'istituto si distingue per l'implementazione di programmi avanzati di reinserimento sociale e lavorativo, specificamente pensati per i detenuti. All'interno di questa casa di reclusione, che ospita individui condannati per diverse tipologie di reati, vengono promosse attivamente iniziative mirate al recupero e alla formazione professionale. L'obiettivo primario di tali percorsi è quello di favorire un efficace reinserimento dei detenuti nella società civile una volta terminato il periodo di detenzione, contribuendo così a ridurre il rischio di recidiva e a promuovere un futuro più costruttivo per gli ex carcerati.