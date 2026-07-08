Da mercoledì 8 luglio, in occasione dei concerti allo stadio San Siro di Milano, è stato attivato un innovativo servizio di parcheggio gratuito e custodito per biciclette. Con una capienza di 500 posti, l’iniziativa mira a offrire un’alternativa sostenibile e comoda all’auto privata, promuovendo la mobilità ciclabile durante i grandi eventi musicali.

Il servizio, inaugurato in concomitanza con il concerto di Sfera Ebbasta, sarà disponibile per tutte le date dei concerti in programma nel mese di luglio. L’area di sosta temporanea è stata allestita strategicamente a nord dello stadio, nello spazio antistante l’ex Ippodromo del Trotto.

Il parcheggio sarà operativo dalle ore 13:00 del giorno dell’evento e rimarrà attivo fino a un’ora dopo la conclusione del concerto, facilitando così il deflusso degli spettatori che scelgono la bicicletta per raggiungere San Siro.

Un’iniziativa per la mobilità sostenibile a San Siro

La realizzazione di questo importante servizio è frutto di una stretta collaborazione tra il Comune di Milano, M‑I Stadio e Scintilla Cicloprogetti. M‑I Stadio si fa carico interamente dei costi dell’iniziativa, dimostrando un impegno concreto verso soluzioni di trasporto più ecologiche. La gestione operativa e la custodia delle biciclette sono affidate a Scintilla Cicloprogetti, garantendo sicurezza e affidabilità.

Il Comune di Milano ha coordinato l’organizzazione, sottolineando l’importanza di tali sinergie pubblico-private per il benessere della città.

La vicesindaca con delega alla Rigenerazione urbana, Anna Scavuzzo, e l’assessora alla Mobilità, Arianna Censi, hanno commentato l’accordo, evidenziando come esso renda «San Siro più accessibile durante i grandi eventi». Hanno inoltre sottolineato che «Offrire un parcheggio gratuito e custodito per le biciclette significa dare a cittadine e cittadini un’alternativa comoda all’auto privata e valorizzare la mobilità ciclabile anche in occasione dei concerti con decine di migliaia di spettatori».

San Siro: polo di eventi e nuove soluzioni di accesso

Lo Stadio Giuseppe Meazza, universalmente conosciuto come San Siro, è un’icona milanese e un punto di riferimento per eventi sportivi e musicali di risonanza internazionale.

L’implementazione di un servizio di parcheggio per biciclette in un’area chiave come quella a nord dello stadio, in prossimità dell’ex Ippodromo del Trotto, si inserisce in una visione più ampia del Comune di Milano. Questa strategia mira a incentivare attivamente la mobilità sostenibile e a contribuire significativamente alla riduzione del traffico automobilistico, migliorando l’esperienza complessiva per i numerosi spettatori che ogni anno affollano gli eventi di San Siro.