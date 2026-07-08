Un drammatico evento ha scosso la città di Sanremo: Lorella Capano, una donna di 54 anni, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione. L'episodio, che si è verificato nella giornata dell'8 luglio 2026, ha portato all'immediato intervento delle forze dell'ordine e del personale sanitario, i quali hanno constatato il decesso della donna in circostanze sospette. Il figlio ventenne della vittima, Filippo Oldani, è stato fermato dalle autorità e successivamente trasferito in carcere con l'accusa di omicidio.

L'omicidio è avvenuto all'interno dell'appartamento che madre e figlio condividevano.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane Filippo Oldani avrebbe agito al culmine di una violenta lite familiare. Dopo essere stato fermato, il ragazzo è stato condotto presso la casa circondariale di Valle Armea, a Sanremo. Gli investigatori stanno proseguendo con meticolosità gli accertamenti per chiarire ulteriormente la dinamica esatta dell'accaduto e per definire con precisione il movente che ha condotto a questo tragico epilogo.

L'arresto e le indagini sull'omicidio

Il ventenne Filippo Oldani è stato formalmente arrestato con la grave accusa di aver ucciso la madre, Lorella Capano. Le prime informazioni raccolte indicano che la donna sarebbe stata colpita mortalmente proprio durante un'accesa discussione.

Il giovane, dopo il fermo, è stato trasferito nel carcere cittadino, dove rimane a completa disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà valutare tutti gli elementi emersi dalle indagini in corso. La notizia di questo efferato fatto di sangue, avvenuto in una zona residenziale di Sanremo, ha profondamente scosso l'intera comunità locale, che si interroga sulle cause e sulle circostanze di un evento così drammatico e inaspettato.

Il carcere di Valle Armea

La casa circondariale di Valle Armea, la struttura dove Filippo Oldani è stato trasferito, rappresenta il principale istituto detentivo della città di Sanremo. Situata nella zona sud del territorio comunale, questa importante istituzione penitenziaria ha il compito di accogliere sia gli individui sottoposti a misure cautelari sia i condannati in via definitiva.

La sua gestione è affidata all'amministrazione penitenziaria, che svolge funzioni essenziali di custodia dei detenuti e di promozione di percorsi di rieducazione, in piena conformità con i principi e le normative del sistema giudiziario italiano.