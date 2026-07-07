La deputata Erika Stefani ha lanciato un appello pressante, sottolineando l'urgenza ineludibile di interventi sulla strada statale Romea. Questa arteria strategica, vitale collegamento tra il Veneto e l'Emilia-Romagna, presenta criticità non più procrastinabili. La situazione attuale della Romea, infatti, rappresenta un serio ostacolo alla sicurezza e alla viabilità, richiedendo azioni tempestive e risolutive.

Le criticità improrogabili della Romea

La strada statale Romea presenta numerosi punti critici che compromettono la sicurezza degli automobilisti.

La deputata Stefani ha sollecitato «interventi urgenti per garantire la sicurezza di chi percorre quotidianamente questa strada». Le problematiche spaziano dal grave deterioramento del manto stradale, che rende la percorrenza disagevole e pericolosa, alla carente gestione del traffico, spesso congestionato. Ciò genera significative ripercussioni sulla mobilità interregionale, rallentando i collegamenti e aumentando il rischio di incidenti.

Il ruolo strategico della Romea per il traffico interregionale

La strada statale Romea è una delle principali arterie che uniscono il Veneto e l'Emilia-Romagna. La sua funzione è cruciale per il traffico locale e interregionale, essendo un punto di transito essenziale per il trasporto di persone e merci.

Svolge un ruolo fondamentale per l'economia e la socialità del territorio. Le criticità strutturali e gestionali su un'arteria così vitale possono avere impatti rilevanti sulla sicurezza stradale e sull'efficienza complessiva del sistema viario, con conseguenze negative per pendolari, aziende e turisti.

La deputata Stefani ha ribadito che la situazione non è più sostenibile e che un intervento immediato è imperativo per risolvere le problematiche esistenti. L'obiettivo è duplice: tutelare la sicurezza degli utenti e migliorare la qualità della viabilità tra le due regioni, garantendo spostamenti più rapidi, sicuri ed efficienti.