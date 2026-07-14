Un grave incidente stradale ha causato pesanti ripercussioni sulla viabilità della A57 Tangenziale di Mestre. Lo scontro, che ha coinvolto due mezzi pesanti, si è verificato intorno alle ore 14:00 in direzione Trieste, all'altezza dello svincolo Castellana. L'episodio ha immediatamente generato significativi disagi per gli automobilisti, con la formazione di code e incolonnamenti che si sono estesi per circa 3 chilometri. Il tratto interessato dai rallentamenti è quello compreso tra le località di Miranese e Castellana, dove il traffico ha subito un notevole rallentamento.

Intervento dei soccorsi e gestione dell'emergenza

La dinamica dell'incidente ha richiesto un pronto e coordinato intervento delle squadre di soccorso. Uno dei conducenti dei mezzi pesanti è rimasto incastrato all'interno della cabina di guida, rendendo necessarie delicate operazioni per la sua estrazione. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per liberare l'uomo, che è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118. Sul luogo dell'evento, per garantire la sicurezza e gestire la complessa situazione, sono giunte anche diverse pattuglie della Polizia Stradale di Venezia. A supporto delle forze dell'ordine e dei soccorritori, hanno operato gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, il cui operato è stato coordinato dal centro operativo di Mestre.

Impatto sulla circolazione e misure adottate

Le conseguenze dell'incidente sulla circolazione sono state immediate e significative. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area, il traffico è stato deviato e attualmente transita esclusivamente sulla corsia di sorpasso. Questa restrizione ha contribuito all'aggravarsi delle code, che hanno raggiunto una lunghezza considerevole, mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti in transito sulla Tangenziale di Mestre. La gestione della viabilità in situazioni di emergenza come questa è un compito complesso che richiede la massima coordinazione tra tutti gli enti coinvolti.

Il ruolo di Concessioni Autostradali Venete nella gestione della rete

In questo contesto di emergenza, il ruolo di Concessioni Autostradali Venete si rivela fondamentale. La società è la concessionaria responsabile della gestione e della manutenzione di specifici tratti della rete autostradale nel territorio veneto, inclusa la cruciale A57 Tangenziale di Mestre. Le sue competenze spaziano dalla garanzia della sicurezza stradale alla gestione della viabilità quotidiana, fino al coordinamento degli interventi necessari in caso di situazioni critiche. L'ente opera in stretta collaborazione con le forze dell'ordine, come la Polizia Stradale, e con i servizi di soccorso, assicurando una risposta efficace e tempestiva per il ripristino delle normali condizioni di transito e la tutela degli utenti della strada.