Il Tribunale Amministrativo Regionale del Molise (Tar) ha emesso un'ordinanza, disponendo la sospensione del Piano Operativo Sanitario (Pos) per le strutture ospedaliere di Isernia e Agnone. Questa significativa decisione è scaturita dall'accoglimento di un ricorso presentato contro il provvedimento regionale che delineava una profonda riorganizzazione dei servizi sanitari all'interno dei due presidi molisani. L'istanza cautelare, accolta dal Tar, ha di fatto bloccato temporaneamente l'implementazione delle misure previste dal Piano, in attesa di un pronunciamento definitivo nel merito.

Il ricorso è stato promosso da diversi enti e soggetti che contestano la prevista riduzione di servizi sanitari e la riorganizzazione delle attività ospedaliere. L'ordinanza del Tar sospende gli effetti del Pos esclusivamente per gli ospedali di Isernia e Agnone, in attesa della decisione nel merito. Il provvedimento giudiziario motiva la sospensione con la necessità di «evitare danni gravi e irreparabili» alle strutture e agli utenti coinvolti, garantendo la tutela della salute pubblica.

Le motivazioni e la natura cautelare della sospensione

La sospensione riguarda specificamente le misure di riorganizzazione e riduzione dei servizi ospedalieri previste dal Piano Operativo Sanitario regionale.

Il Tar ha ritenuto indispensabile, in questa fase, mantenere lo status quo per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria nelle due strutture. L'ordinanza sottolinea il carattere «in via cautelare» della decisione, precisando che il giudizio definitivo sulla legittimità del Pos verrà espresso successivamente, al termine di un'attenta valutazione.

Il ruolo del Piano Operativo Sanitario (Pos)

Il Piano Operativo Sanitario (Pos) è lo strumento di programmazione regionale che definisce l'intera organizzazione dei servizi sanitari. Attraverso questo piano strategico, vengono stabilite con precisione le modalità di gestione delle strutture ospedaliere, la distribuzione capillare dei servizi offerti e l'allocazione delle risorse da destinare ai vari presidi.

L'obiettivo primario del Pos è l'ottimizzazione dell'offerta sanitaria, cercando di bilanciare al meglio le esigenze della popolazione con le risorse disponibili. È importante ribadire che la sospensione disposta dal Tar incide esclusivamente sulle strutture di Isernia e Agnone, lasciando inalterata l'applicazione del resto del Piano nelle altre aree della regione, dove continua a essere pienamente operativo.