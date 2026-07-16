Il Consiglio provinciale di Terni ha approvato all'unanimità una convenzione triennale che estende ai Comuni del territorio la possibilità di usufruire in forma associata dell'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) dell'amministrazione provinciale. Questa iniziativa mira a offrire un supporto cruciale agli enti locali ternani, mettendo a disposizione personale e strutture specializzate per la gestione delle procedure disciplinari a carico dei dipendenti pubblici. Il servizio si rivela particolarmente utile per i Comuni sprovvisti di strutture interne dedicate, garantendo l'applicazione uniforme delle normative vigenti.

Con validità dal primo gennaio 2027 al 31 dicembre 2029, la convenzione si configura come uno strumento essenziale per l'efficienza della pubblica amministrazione locale. L'Ufficio procedimenti disciplinari è specificamente competente in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei pubblici dipendenti, assicurando che ogni provvedimento sia gestito con la dovuta professionalità e in stretta osservanza delle leggi. Questo servizio condiviso razionalizza le risorse e migliora la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Dettagli della Convenzione e Adesione dei Comuni

La gestione del servizio avverrà attraverso la stipula di una convenzione con i Comuni, sia quelli che hanno già espresso interesse sia quelli che manifesteranno la volontà di aderire in futuro.

L'iniziativa si inserisce pienamente negli obiettivi strategici della Provincia di Terni, mirati alla creazione di valore pubblico attraverso il potenziamento dei servizi di area vasta. L'attenzione è rivolta a settori che richiedono forte specializzazione, come i procedimenti disciplinari, offrendo maggiore supporto ai Comuni. In merito all'atto, il capogruppo di Npt, Marsilio Marinelli, ha sottolineato che il voto favorevole del suo gruppo è stato espresso "solo dal punto di vista tecnico", mantenendo "intatta la nostra distanza politica dalle posizioni del Presidente".

La Provincia di Terni: Ente di Area Vasta al Servizio dei Comuni

La Provincia di Terni, nel suo ruolo di ente di Area Vasta, ha recentemente promosso una serie di attività di supporto ai Comuni, con l'obiettivo di migliorare l'erogazione di servizi di qualità nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione.

L'istituzione dell'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata è un esempio concreto di questa visione, con competenze specifiche e risorse condivise. Questo approccio collaborativo è fondamentale per affrontare le sfide amministrative contemporanee, garantendo ai Comuni la possibilità di accedere a strumenti e professionalità altrimenti difficilmente disponibili.