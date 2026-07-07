La Protezione civile della Regione Campania ha diramato una nuova allerta meteo per l'intero territorio regionale, segnalando la possibilità di temporali e grandinate. L'avviso prevede una criticità di livello giallo per rischio idrogeologico, a seguito di previsioni che indicano fenomeni temporaleschi intensi, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento.

L'allerta è entrata in vigore dalle ore 12 di oggi e rimarrà valida per le successive dodici ore. Le zone interessate comprendono tutte le province della Campania, con particolare attenzione rivolta alle aree interne e montuose, dove i fenomeni potrebbero manifestarsi con maggiore intensità e impatto.

Consigli e misure di sicurezza

La Protezione civile ha invitato la popolazione a prestare la massima attenzione, soprattutto in prossimità di corsi d'acqua, zone collinari e aree già colpite da recenti precipitazioni. È fortemente raccomandato di evitare spostamenti non necessari e di adottare comportamenti prudenti per ridurre i rischi legati a possibili allagamenti, caduta di rami o alberi e smottamenti.

Nel comunicato è stato specificato che i fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una rapida evoluzione e potranno essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. La Protezione civile regionale continuerà a monitorare costantemente la situazione meteorologica e fornirà aggiornamenti tempestivi in caso di variazioni delle condizioni.

Il ruolo della Protezione civile regionale

La Protezione civile della Regione Campania è l'organismo preposto alla gestione delle emergenze e alla prevenzione dei rischi naturali sul territorio. Tra i suoi compiti principali figurano il monitoraggio delle condizioni meteorologiche, l'emissione di allerte e la coordinazione degli interventi in caso di eventi avversi, come quelli legati a forti precipitazioni e dissesti idrogeologici.

L'ente opera in stretta collaborazione con le amministrazioni locali e le forze dell'ordine per garantire la sicurezza della popolazione e la tempestività degli interventi. La Protezione civile invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a consultare i canali istituzionali per ulteriori informazioni sulle misure di prevenzione e sulle eventuali criticità in corso.