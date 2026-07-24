Un tragico evento ha scosso la comunità di Licata, nella provincia di Agrigento, la notte scorsa, quando un uomo di 65 anni è purtroppo deceduto in via Martinez. La vittima, mentre percorreva la strada, è stata colta da un improvviso e fatale malore che l'ha fatta svenire, facendola rovinosamente cadere sull'asfalto, in un punto della carreggiata.

La drammatica sequenza degli eventi ha visto, pochi istanti dopo, il passaggio di un'autovettura. Il conducente del veicolo, non accorgendosi della presenza del corpo riverso a terra nell'oscurità, ha involontariamente investito l'uomo.

Resosi conto dell'accaduto, l'automobilista ha immediatamente fermato il mezzo e, in preda a un profondo stato di choc, ha allertato i carabinieri, fornendo i primi dettagli sull'incidente.

Le indagini delle autorità e i primi accertamenti

Sul luogo del tragico incidente sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione locale, affiancati dal medico legale, per avviare i rilievi di rito e le prime verifiche necessarie a ricostruire l'esatta dinamica. L'obiettivo primario delle autorità è fare piena luce sulle circostanze che hanno portato al decesso dell'uomo.

Al momento, uno degli aspetti cruciali che gli inquirenti stanno cercando di chiarire è se la morte sia sopraggiunta a causa del malore improvviso che ha colpito l'uomo, o se sia stata una conseguenza diretta dell'investimento da parte dell'autovettura.

L'ipotesi ritenuta più probabile dagli investigatori è che il decesso sia avvenuto in seguito al malore, ma non viene esclusa la possibilità che l'impatto con la vettura possa aver avuto un ruolo determinante nel tragico epilogo.

La dinamica dell'accaduto e il contesto urbano

L'episodio si è consumato in via Martinez, una delle arterie stradali di Licata, una cittadina che si affaccia sulla costa agrigentina. Le autorità competenti stanno ora lavorando intensamente per definire con precisione la dinamica dell'accaduto, analizzando ogni elemento disponibile per stabilire la sequenza esatta degli eventi che hanno portato alla morte del 65enne.

Gli approfondimenti investigativi proseguiranno nei prossimi giorni, con l'esame di eventuali testimonianze e l'analisi dei rilievi scientifici effettuati sul posto.

L'obiettivo è fornire risposte chiare sulla causa del decesso e sulle precise responsabilità, se ve ne fossero, in questa sfortunata concatenazione di eventi che ha avuto come epilogo la perdita di una vita umana.