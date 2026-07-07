Una donna di 67 anni è deceduta a Milano in seguito a un tragico incidente stradale. La vittima è stata investita da un camion mentre si trovava in bicicletta, nella trafficata zona Fiera del capoluogo lombardo. L'episodio, avvenuto il 7 luglio 2026, ha visto l'immediato intervento dei soccorsi, che hanno trasportato la donna in condizioni estremamente gravi all'ospedale Niguarda, dove purtroppo è spirata.

La dinamica dell'incidente in zona Fiera

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Locale, il mezzo pesante avrebbe effettuato una svolta a destra, non accorgendosi della presenza della ciclista.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire con precisione la dinamica esatta dell'accaduto. In particolare, le indagini mirano a stabilire se la donna si trovasse a fianco del camion, potenzialmente nell'angolo cieco del veicolo, oppure se stesse attraversando la strada sulle apposite strisce pedonali al momento dell'impatto fatale.

L'area della zona Fiera di Milano è nota per essere un crocevia di intenso traffico veicolare, con una significativa presenza di mezzi pesanti. Questa caratteristica rende la circolazione particolarmente complessa e richiede un'elevata attenzione da parte di tutti gli utenti della strada. L'incidente odierno riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in contesti urbani ad alta densità di traffico e sulla vulnerabilità dei ciclisti.

I soccorsi e il decesso all'ospedale Niguarda

Dopo l'investimento, il personale del 118 è giunto rapidamente sul posto, prestando le prime cure alla donna e trasportandola d'urgenza all'ospedale Niguarda. La struttura, uno dei principali presidi sanitari di Milano, è specializzata nella gestione delle emergenze e dei traumi gravi, rappresentando un punto di riferimento per il pronto soccorso. Nonostante gli sforzi dei medici, le condizioni gravissime della ciclista non hanno lasciato scampo, portando al suo decesso.

Le indagini della Polizia Locale proseguono senza sosta. L'obiettivo è determinare con esattezza la posizione della ciclista al momento dell'impatto e accertare eventuali responsabilità. La comunità attende risposte chiare su questo ennesimo drammatico episodio che ha colpito la città di Milano.