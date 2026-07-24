Una escursionista di nazionalità straniera è deceduta oggi, 24 luglio 2026, in Valle d'Aosta, a seguito di un incidente in montagna. La tragedia si è consumata nella zona del Lago Licony, nel comune di Morgex, nell'alta Valle, dove la donna è precipitata in un dirupo da circa 2.400 metri di quota. L'incidente è avvenuto dopo che la vittima è scivolata su un sentiero che, secondo le prime valutazioni, non presentava particolari difficoltà tecniche.

Dettagli dell'incidente e intervento dei soccorsi

L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio, mobilitando immediatamente i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano, che ha provveduto al recupero del corpo della donna tramite elicottero. Le delicate operazioni di riconoscimento sono state affidate al Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves–Courmayeur. L'escursionista è deceduta sul colpo a causa della caduta.

Contesto e raccomandazioni per la sicurezza in montagna

L'area del Lago Licony, situata nel territorio di Morgex, è una meta molto frequentata da escursionisti e amanti della montagna. Il Soccorso alpino valdostano svolge un ruolo cruciale in tutta la regione, garantendo assistenza e recupero in caso di incidenti o emergenze in ambiente montano. L'attività dei soccorritori si intensifica notevolmente nei mesi estivi, periodo che vede un maggiore afflusso di visitatori sui sentieri e sulle vette della Valle d'Aosta.

Le condizioni dei sentieri possono subire rapide variazioni a causa di fattori ambientali come l'instabilità dei terreni e le temperature elevate. Per questo, gli operatori del Soccorso alpino raccomandano sempre la massima prudenza nella pianificazione delle escursioni. È fondamentale valutare attentamente le condizioni meteorologiche e quelle del percorso prima di intraprendere qualsiasi itinerario, anche quelli apparentemente meno impegnativi.