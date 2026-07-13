Due alpinisti sono deceduti dopo essere precipitati sul versante svizzero del Cervino, in un tragico incidente avvenuto ieri sulla cresta dell’Hörnli. La caduta si è verificata a circa 4.030 metri di quota, mentre i due stavano scendendo a valle. La polizia cantonale del Vallese ha comunicato la notizia, precisando che le vittime non sono ancora state formalmente identificate.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 del mattino. Un altro scalatore, testimone diretto dei fatti, ha immediatamente lanciato l’allarme. I soccorsi sono stati attivati con grande rapidità: un elicottero di Air Zermatt, società specializzata in interventi alpini, è giunto sul posto con personale medico e tecnico.

Nonostante la celerità dell’intervento, il medico ha potuto solo constatare il decesso dei due alpinisti, per i quali non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Il Cervino e la Cresta dell'Hörnli: Un Contesto Impegnativo

Il Cervino, montagna iconica che si erge per 4.478 metri tra Svizzera e Italia, è una delle vette più celebri e ambite delle Alpi. La cresta dell’Hörnli rappresenta la via normale di salita dal versante svizzero ed è notoriamente una delle più frequentate dagli alpinisti. L’accesso a questa cresta avviene generalmente dal rifugio Hörnli, punto di partenza strategico per molte ascensioni sulla montagna.

La zona dell'incidente è caratterizzata da tratti esposti e da condizioni meteorologiche che possono cambiare rapidamente, rendendo la progressione estremamente impegnativa anche per scalatori esperti. La tragedia occorsa sottolinea i pericoli intrinseci dell'alpinismo ad alta quota e la necessità di massima prudenza in ambienti così complessi e sfidanti.