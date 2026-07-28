A Napoli, UnicoCampania e l'Esercito Italiano hanno siglato un protocollo d'intesa per promuovere la cultura della legalità in Campania. L'accordo prevede iniziative congiunte che coinvolgeranno studenti, pendolari e utenti del trasporto pubblico regionale.

La collaborazione mira a sensibilizzare la popolazione sul rispetto delle regole e sulla convivenza civile. Previste campagne informative, incontri scolastici e attività di formazione. Il protocollo si inserisce nelle azioni di UnicoCampania per contrastare l'evasione e promuovere comportamenti corretti sui mezzi pubblici.

Dettagli dell'accordo per la legalità

L'intesa prevede eventi e progetti educativi per giovani e adulti. UnicoCampania, consorzio che gestisce il sistema tariffario integrato dei trasporti pubblici in Campania, faciliterà la partecipazione dell'Esercito a iniziative scolastiche e fornirà il supporto logistico per le attività.

L'Esercito Italiano metterà a disposizione personale e competenze per la diffusione della cultura della legalità, valorizzando il proprio ruolo istituzionale nella promozione dei valori civici. L'accordo è un passo significativo nella collaborazione tra enti pubblici e forze armate per rafforzare il senso civico sul territorio.

UnicoCampania: coordinamento del trasporto pubblico

UnicoCampania, consorzio che coordina il sistema tariffario integrato dei trasporti pubblici in Campania, riunisce le principali aziende locali e sviluppa progetti per migliorare mobilità e servizi. Con iniziative come quella con l'Esercito Italiano, UnicoCampania mira a rendere i mezzi pubblici più efficienti e sicuri, promuovendo il rispetto delle regole tra i passeggeri.