La mattina del 6 luglio 2026 ha registrato pesanti ritardi sui voli della continuità territoriale tra Cagliari e Roma Fiumicino. Il volo Aeroitalia delle 9 è decollato alle 11:45, con oltre due ore e mezza di ritardo, mentre quello delle 13 è slittato alle 15:30. La UilTrasporti ha denunciato una nuova giornata di gravi disagi per i passeggeri dei collegamenti da e per la Sardegna.

Criticità e disservizi nei collegamenti aerei

L'intensificarsi del traffico aereo con l'avvio della stagione estiva sta evidenziando criticità sempre più frequenti, tra cui ritardi, cancellazioni e modifiche degli operativi.

A queste si aggiungono variazioni di orario comunicate ai passeggeri con scarso preavviso, generando disagi soprattutto per chi deve proseguire il viaggio con coincidenze, lavorare, recarsi a visite mediche o rispettare appuntamenti.

La UilTrasporti ha sottolineato come tali irregolarità interessino tutti e tre gli aeroporti della Sardegna, segnalando una situazione strutturale che rischia di compromettere la funzione della continuità territoriale. In particolare, il volo Aeroitalia delle 6 diretto a Roma Fiumicino è stato cancellato, con i viaggiatori riprotetti sul collegamento successivo delle 9, partito però con ulteriore ritardo alle 9:40. Anche il volo delle 7 per Milano Linate è stato cancellato, costringendo i passeggeri a riorganizzare il proprio itinerario.

L'allarme dei sindacati e le richieste di intervento urgente

Elisabetta Manca, segretaria generale aggiunta della UilTrasporti, ha affermato che l'intensificarsi del traffico aereo estivo sta evidenziando criticità sempre più frequenti, con ritardi, cancellazioni e modifiche degli operativi che compromettono l'efficienza di un servizio essenziale. Il sindacato ha espresso forte preoccupazione per il ripetersi dei disservizi e ha sollecitato un intervento urgente della Regione Sardegna e dei vettori interessati per garantire regolarità, affidabilità e qualità del servizio. La UilTrasporti ha ricordato che la continuità territoriale è un diritto fondamentale dei cittadini sardi.

Il ruolo strategico della continuità territoriale

La continuità territoriale aerea è un servizio regolato dalla Regione Sardegna per garantire collegamenti aerei tra l'isola e la penisola a condizioni agevolate per i residenti, assicurando il diritto alla mobilità dei cittadini sardi. Il servizio prevede voli a tariffe stabilite e orari programmati tra gli aeroporti sardi e alcune principali città italiane, tra cui Roma e Milano. Le compagnie aeree che operano questi collegamenti sono selezionate tramite bandi pubblici e ricevono contributi per assicurare la regolarità e la frequenza dei voli, soprattutto nei periodi di maggiore domanda.