L'Abruzzo rafforza la sua rete di servizi per l'infanzia con l'inaugurazione, avvenuta il 17 agosto 2026, di due nuovi asili nido: uno a Rocca San Giovanni, in provincia di Chieti, e l'altro a Celano, in provincia dell'Aquila. Queste nuove strutture rappresentano un investimento significativo per le comunità locali, mirando a offrire spazi moderni e sicuri per i bambini e un supporto concreto alle famiglie.

I nuovi asili nido di Rocca San Giovanni e Celano

A Rocca San Giovanni, il nuovo asilo nido comunale, denominato “FarfallAmica”, è stato realizzato all'interno dell'edificio scolastico “Ericle D'Antonio”, situato in via Raffaele Paolucci.

L'opera ha beneficiato di un finanziamento di 480mila euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e avrà la capacità di accogliere fino a 24 bambini. Un open day, tenutosi il giorno precedente l'inaugurazione, ha offerto alle famiglie l'opportunità di visitare gli ambienti, in attesa dell'avvio del servizio previsto per l'autunno. La gestione della struttura sarà affidata a un operatore qualificato. Il nido opererà dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 18:00, per undici mesi all'anno, con la possibilità di frequenza part-time al mattino. Il regolamento, approvato dal consiglio comunale, definisce i criteri di accesso e la formazione delle graduatorie, privilegiando le famiglie residenti e prestando particolare attenzione alle situazioni di fragilità sociale.

Il sindaco Fabio Caravaggio ha commentato: “Diamo una risposta concreta a un bisogno che le famiglie attendevano da tempo”.

Contemporaneamente, a Celano, è stato inaugurato il nuovo asilo comunale “A. Prodigo”, ubicato in piazza Aia. La struttura è stata progettata con ambienti luminosi e ampi spazi dedicati sia alle attività educative che al gioco, pensati a misura di bambino. Il servizio sarà organizzato attorno a un progetto pedagogico specifico, ideato per seguire le esigenze dei bambini e affiancare i genitori nei primi anni della loro crescita. Le attività saranno curate da un'équipe educativa qualificata, garantendo un ambiente protetto e accogliente. Lidia Venditti, presidente del consiglio comunale di Celano con delega alle Politiche scolastiche, ha dichiarato: “Accogliere i nostri bambini in una casa nuova, sicura e stimolante è una delle soddisfazioni più grandi per una comunità.

Il nuovo nido vuole essere un punto di riferimento per i genitori e un sostegno concreto nella loro quotidianità”.

L'impatto regionale e il sostegno del Pnrr

Queste nuove aperture si inseriscono nel più ampio quadro delle iniziative regionali volte al potenziamento dei servizi per l’infanzia, con il fondamentale supporto del Pnrr. La Regione Abruzzo ha evidenziato come la realizzazione di questi asili nido rappresenti un segnale tangibile di attenzione verso le famiglie e i bambini, con l'obiettivo primario di rafforzare la rete dei servizi educativi e di sostegno alla genitorialità. L'importanza di tali interventi è stata sottolineata come risposta diretta alle esigenze delle comunità locali e come componente di una strategia regionale più estesa per la crescita e il benessere dell'infanzia sul territorio.

Le strutture appena inaugurate vanno ad arricchire l'offerta educativa già presente in Abruzzo, contribuendo in modo significativo a migliorare la qualità dei servizi e a supportare le famiglie nella difficile conciliazione tra vita lavorativa e cura dei figli, in piena coerenza con le finalità stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.