Un grave episodio di violenza si è verificato il 13 agosto 2026 all'interno del carcere di Torino, più precisamente nel padiglione D, dove un detenuto ha brutalmente aggredito quattro agenti di polizia penitenziaria. L'attacco ha causato ferite tali da rendere necessario il trasporto d'urgenza degli agenti all'ospedale Maria Vittoria per le cure mediche. In un gesto di coraggio inaspettato, anche un altro detenuto è intervenuto per aiutare i poliziotti durante l'aggressione, rimanendo a sua volta ferito e venendo ricoverato nello stesso nosocomio.

L'aggressore e il contesto della violenza

L'autore dell'aggressione è stato identificato come un cittadino italiano di 35 anni, attualmente detenuto in regime di “sorveglianza particolare”. Questa classificazione, che dovrebbe indicare un'attenzione specifica, non ha impedito al soggetto di rendersi protagonista di numerosi e gravi eventi critici. Secondo le informazioni disponibili, l'uomo si era già distinto per comportamenti violenti in almeno altre otto strutture carcerarie del paese. La sua condotta reiterata lo configura come un individuo di particolare pericolosità, per il quale l'amministrazione penitenziaria sembra incontrare serie difficoltà nel trovare una collocazione detentiva adeguata.

La situazione solleva interrogativi sulla gestione di tali profili, evidenziando una presunta violazione dell'ordinamento vigente che non prevede una differenziazione sufficiente rispetto agli altri detenuti, nonostante la conclamata pericolosità.

La denuncia del sindacato e i numeri delle aggressioni

L'episodio ha scatenato la ferma reazione del sindacato di polizia penitenziaria Osapp. Leo Beneduci, segretario generale dell’organizzazione, ha espresso profonda preoccupazione, descrivendo il carcere di Torino come "un vero e proprio colabrodo" e una situazione ormai "fuori controllo", in cui sembra che siano i detenuti a comandare. Questa dichiarazione sottolinea una percezione di crescente ingovernabilità all'interno della struttura.

I dati diffusi dal sindacato evidenziano la gravità del fenomeno: dall’inizio dell’anno, ben 53 agenti sono stati aggrediti nel solo carcere di Torino, un numero che testimonia la costante esposizione del personale a rischi elevati e la frequenza di tali incidenti.

Il Carcere di Torino: una struttura sotto pressione

Il carcere di Torino, ufficialmente noto come Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, rappresenta una delle più importanti strutture detentive del Piemonte. La sua funzione è quella di ospitare sia detenuti in attesa di giudizio sia coloro che hanno ricevuto una condanna definitiva. La struttura è suddivisa in diversi padiglioni, e l'aggressione del 13 agosto 2026 si è verificata proprio nel padiglione D, un'area che, come il resto dell'istituto, è costantemente sotto pressione a causa del sovraffollamento e delle crescenti tensioni interne.

La frequenza degli episodi di violenza evidenzia una criticità strutturale e gestionale che richiede interventi urgenti per garantire la sicurezza del personale e l'ordine all'interno della casa circondariale.