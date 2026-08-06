Ha tentato di entrare nell'abitazione della sua ex compagna e, all'arrivo dei carabinieri, ha aggredito uno dei militari colpendolo con un pugno al collo. È accaduto a Roma, in via Teano, nel quartiere Prenestino, dove un 47enne romano con precedenti è stato arrestato.

L'intervento dei carabinieri

I militari della Stazione di Roma Quadraro sono intervenuti dopo una chiamata al 112 che segnalava il tentativo dell'uomo di introdursi nell'abitazione della ex compagna.

Secondo quanto ricostruito, il 47enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente riconducibile all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, ha assunto fin da subito un atteggiamento ostile, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e di spiegare l'origine di alcune lesioni presenti sul volto.

L'aggressione e l'arresto

La situazione è poi degenerata quando l'uomo ha improvvisamente aggredito i carabinieri, sferrando un pugno al collo a uno dei militari.

Il carabiniere ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale San Giovanni, dove è stato medicato e successivamente dimesso con una prognosi di sette giorni.

Il 47enne, immobilizzato anche grazie all'intervento di altre pattuglie, è stato invece accompagnato all'ospedale Vannini per le cure necessarie.

Le accuse

L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato a piede libero per atti persecutori. I carabinieri hanno inoltre attivato la procedura prevista dal Codice Rosso.

Attualmente si trova piantonato in ospedale in regime di arresto, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.