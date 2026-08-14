Un tragico evento ha colpito la mattinata del 14 agosto 2026 sulla spiaggia di Ascea, in località Scogliera, nel Cilento. Una donna di 82 anni, originaria di Pompei e in vacanza nella zona con i familiari, è purtroppo deceduta a seguito di un malore improvviso. L'anziana si trovava sull'arenile quando è stata colta dal malore davanti ai parenti e agli altri bagnanti. Le prime ipotesi suggeriscono che la causa possa essere riconducibile al forte caldo che sta interessando la zona in questi giorni, con temperature elevate e potenziali rischi.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti prontamente un’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Ascea.

I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ma ogni tentativo di salvare la donna si è purtroppo rivelato vano. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polizia Municipale per gli accertamenti di rito.

Terzo decesso sulle spiagge del Cilento

Il caso di Ascea rappresenta il terzo decesso avvenuto negli ultimi giorni sulle spiagge del Cilento in seguito a improvvisi malori. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, dato che le condizioni climatiche particolarmente calde possono rappresentare un rischio significativo, soprattutto per le persone anziane, più vulnerabili agli effetti del caldo e ai colpi di calore.

Rischi del caldo e misure preventive

Episodi simili sono stati registrati anche in altre località balneari italiane, evidenziando una problematica diffusa. Il 17 luglio 2026, una turista lombarda di 74 anni è deceduta a Moneglia, in provincia di Genova, a causa di un colpo di calore mentre si trovava sulla spiaggia. In quel caso, il personale medico è intervenuto tempestivamente, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il decesso è stato constatato sul posto.

Le autorità sanitarie hanno sottolineato l’importanza di adottare precauzioni. È fondamentale evitare esposizioni prolungate al sole durante le ore più calde della giornata e di mantenere un’adeguata idratazione. Viene inoltre evidenziato che i colpi di calore possono manifestarsi in modo estremamente improvviso, rendendo la prevenzione la difesa più efficace.