Anche quest'anno, nella piazza antistante la Stazione Centrale di Milano, si è rinnovato l'appuntamento con l'anguriata di Ferragosto, un'iniziativa di solidarietà promossa da Progetto Arca. L'evento, specificamente pensato per offrire un momento di ristoro e supporto alle persone senza dimora, ha visto la partecipazione attiva dei volontari dell'associazione. Questi ultimi, a bordo di un apposito food truck, hanno distribuito generi di conforto essenziali: frutta fresca, snack dolci, acqua e ghiaccioli, contribuendo ad alleviare le difficoltà legate al periodo estivo.

Un impegno costante: pasti e kit d'igiene

L'iniziativa di Ferragosto si inserisce in un più ampio e costante impegno di assistenza, come spiegato da Mattia Lisa, volontario di Progetto Arca. Lisa ha sottolineato che la piazza della Stazione Centrale è un punto nevralgico per le loro attività: «Un'iniziativa pensata per le persone senza dimora in una piazza che il nostro food truck vede ogni venerdì sera in cui serviamo 100 pasti caldi d'inverno, più freschi d'estate». L'azione di Progetto Arca, tuttavia, non si limita alla sola distribuzione di alimenti. Le unità mobili dell'associazione, infatti, ogni sera percorrono le vie di Milano offrendo anche kit d'igiene personale. Questi kit sono completi e includono salviette, shampoo, deodorante, spazzolino, dentifricio, collutorio, rasoi e schiuma da barba per gli uomini, e assorbenti per le donne.

Vengono inoltre distribuiti cappellini e prodotti specifici per la protezione dagli insetti estivi, come le zanzare, elementi fondamentali per chi vive all'aperto.

Oltre l'assistenza materiale: dignità e relazione

L'approccio di Progetto Arca si distingue non solo per la fornitura di beni materiali, ma anche per l'attenzione alla sfera umana e relazionale. Mattia Lisa ha infatti evidenziato un aspetto cruciale del loro operato: «Cerchiamo di dare dei sorrisi alle persone che forse, a volte, è la cosa più importante. Il nostro impegno è dare dignità alle persone che sono in strada». La relazione umana, intesa come capacità di stabilire un contatto e offrire ascolto, è considerata da Lisa «la seconda parte più importante del nostro lavoro insieme alla distribuzione di beni».

Questo impegno assume un'importanza ancora maggiore se si considera il contesto cittadino: dati recenti da strutture milanesi, tra cui l'Opera Cardinal Ferrari, rivelano una crescente necessità di supporto. Nell'ultimo anno, si è registrato un aumento significativo, pari al 142% rispetto al 2023, nel numero di persone che si rivolgono per la prima volta alle mense solidali. Questo incremento sottolinea l'urgenza di rafforzare le iniziative di solidarietà e sostegno per le persone in difficoltà a Milano.