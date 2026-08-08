Il pomeriggio del 7 agosto 2026 ha visto Ascoli Piceno colpita da una breve ma eccezionalmente intensa ondata di maltempo. La città è stata investita da una combinazione di pioggia torrenziale, raffiche di vento di notevole intensità e una grandine fitta, elementi che hanno rapidamente generato una serie di danni diffusi. La violenza degli eventi atmosferici ha reso indispensabile e immediato l'intervento dei vigili del fuoco, chiamati a fronteggiare molteplici situazioni di emergenza in diverse zone del territorio comunale.

Danni e interventi prioritari dei soccorritori

Le squadre dei vigili del fuoco hanno concentrato i loro sforzi principalmente sulla messa in sicurezza delle vie di comunicazione. Numerosi sono stati gli appelli per la rimozione di alberi, o di porzioni significative di essi, che, sradicati o spezzati dalla furia del vento e della grandine, erano precipitati sulla sede stradale, creando ostacoli e pericoli per la circolazione. Tuttavia, l'episodio di maggiore gravità e complessità ha riguardato un capannone destinato ad attività commerciale. La sua copertura, non avendo retto alla violenza degli agenti atmosferici, è stata parzialmente divelta. Ampi settori del tetto sono stati proiettati con forza, finendo in parte sui cavi della media tensione e in parte su una vicina pianta, dove sono rimasti in una pericolosa condizione di precarietà, in bilico tra le infrastrutture elettriche e la vegetazione.

Procedure di messa in sicurezza e inagibilità parziale

Di fronte alla situazione di potenziale pericolo, la prima e fondamentale misura adottata è stata il distacco immediato della corrente elettrica nell'area interessata, per scongiurare ulteriori rischi legati ai cavi della media tensione. Solo dopo aver garantito l'assenza di elettricità, i vigili del fuoco hanno potuto procedere con la delicata operazione di rimozione e messa in sicurezza di tutti i pannelli della copertura che erano stati divelti o che presentavano un rischio di crollo. Terminata questa fase critica, è stata condotta una approfondita verifica strutturale dell'intero capannone. L'esito di tale ispezione ha portato alla decisione di dichiarare l'inaccessibilità di una parte della struttura, rendendola temporaneamente non utilizzabile a causa dei danni subiti e delle conseguenti problematiche di sicurezza riscontrate.