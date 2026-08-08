Un grave errore umano si è verificato nel luglio scorso presso il Centro di procreazione medicalmente assistita dell’ospedale San Raffaele di Milano. Durante il trasferimento di un embrione, è avvenuto uno scambio di provette. L’episodio è stato causato da “una errata interpretazione della sequenza delle pazienti sul programma operativo”, portando all’impianto di un embrione destinato a una coppia su una donna diversa, la seconda paziente della lista.

La vicenda ha richiamato l’attenzione delle autorità sanitarie sulla gestione delle procedure all’interno del laboratorio di Embriologia del Centro.

In seguito all’accaduto, due giorni fa la Regione Lombardia e il ministero della Salute hanno disposto la sospensione delle attività del laboratorio per 15 giorni. L'obiettivo è effettuare verifiche e accertamenti approfonditi sulle procedure operative e sui protocolli di sicurezza adottati.

L'episodio: errore nel trasferimento embrionale e conseguenze

Il trasferimento errato dell’embrione è avvenuto a causa di un errore umano nella gestione della lista delle pazienti. L’embrione, che doveva essere impiantato su una specifica paziente, è stato invece trasferito su un’altra donna, appartenente a una coppia diversa. L’episodio ha sollevato interrogativi sulle procedure di controllo e sulle misure di sicurezza adottate nei centri di procreazione medicalmente assistita, dove la precisione è cruciale.

La sospensione temporanea del laboratorio di Embriologia è stata decisa per consentire alle autorità sanitarie di eseguire tutte le verifiche necessarie e garantire la sicurezza delle procedure future. La decisione coinvolge sia la Regione Lombardia sia il Ministero della Salute, che hanno agito congiuntamente per assicurare la massima trasparenza e tutela delle coppie coinvolte.

Il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita del San Raffaele

L’ospedale San Raffaele di Milano ospita un Centro di procreazione medicalmente assistita che offre servizi specialistici per la fertilità e la riproduzione assistita. Il laboratorio di Embriologia, parte integrante del Centro, si occupa delle procedure di manipolazione degli embrioni e del loro trasferimento, seguendo protocolli operativi e standard di sicurezza definiti dalle normative sanitarie vigenti.

La struttura è riconosciuta a livello nazionale per l’attività nel campo della medicina riproduttiva e collabora con enti pubblici e privati per garantire l’accesso a tecniche avanzate di procreazione assistita. Il laboratorio di Embriologia opera secondo linee guida e regolamenti stabiliti dalle autorità sanitarie, con l’obiettivo di assicurare la qualità e sicurezza delle procedure effettuate.