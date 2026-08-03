Un blackout totale ha nuovamente colpito Cuba domenica, il sesto dall'inizio del 2026, spingendo l'ambasciata degli Stati Uniti a emettere un'allerta di sicurezza per i propri cittadini. L'avviso, diffuso tramite i canali social, raccomanda a “tutti i cittadini statunitensi in Cuba o che intendono recarsi nell'isola” di essere “consapevoli e pianificare di conseguenza” il proprio soggiorno, data la crescente instabilità della rete elettrica.

La situazione energetica sull'isola è sempre più critica. Il guasto di domenica si aggiunge a una serie di interruzioni che hanno caratterizzato il 2026, con ben tre blackout totali registrati solo nel mese di luglio.

La rete elettrica cubana è considerata vulnerabile, con interruzioni ordinarie che si verificano con maggiore frequenza e per periodi più lunghi. Oltre ai tagli programmati di corrente che avvengono quotidianamente, persistono interruzioni non programmate in tutto il Paese, con deficit giornalieri che superano il 60%. Questa precarietà si estende anche ai servizi di telefonia cellulare e internet, anch'essi soggetti a frequenti interruzioni.

Ripristino parziale e servizi prioritari

L'Unione Elettrica Nazionale (Une) ha comunicato che l'approvvigionamento di energia ha iniziato a ristabilirsi molto lentamente a partire dalle prime ore di lunedì, interessando però solo alcune zone circoscritte della capitale.

L'ente statale ha precisato che, al momento, è stato ripristinato appena il 14% della rete elettrica totale. Tra i servizi essenziali che sono tornati operativi figurano 19 ospedali e due pompe per l'approvvigionamento idrico. L'Une ha sottolineato che “il processo continuerà gradualmente, in base alle condizioni del sistema elettrico nazionale (Sen)”, senza tuttavia fornire indicazioni precise sui tempi per un ripristino completo dell'energia sull'isola.

La gestione della rete elettrica a Cuba

La rete elettrica cubana è sotto la gestione della Unión Eléctrica Nacional (UNE), l'ente statale incaricato della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia. Il Sistema Elettrico Nazionale (SEN) si basa prevalentemente su centrali termoelettriche, molte delle quali sono obsolete e soggette a guasti frequenti e necessità di manutenzione straordinaria.

La UNE è responsabile anche della pianificazione dei tagli di corrente programmati e della gestione delle emergenze, con l'obiettivo primario di assicurare il funzionamento dei servizi essenziali, come gli ospedali e le infrastrutture idriche, anche durante le interruzioni prolungate che affliggono l'isola.