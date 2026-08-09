Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha partecipato a Povoletto a una sentita cerimonia per onorare una delle vittime friulane della tragica catastrofe di Marcinelle. L'evento si è svolto in occasione dell'anniversario dell'incidente minerario in Belgio, dove numerosi lavoratori italiani, molti dei quali dal Friuli, persero la vita.

Durante la commemorazione, Bordin ha evidenziato l'importanza di ricordare il sacrificio dei lavoratori emigrati, partiti all'estero in cerca di migliori condizioni di vita.

"È doveroso onorare chi ha perso la vita lavorando lontano dalla propria terra", ha affermato. La cerimonia ha riunito autorità locali e cittadini, uniti nel ricordo della vittima friulana e di tutti coloro che furono coinvolti nella tragedia di Marcinelle.

Marcinelle: un simbolo indelebile dell'emigrazione italiana

L'incidente di Marcinelle, avvenuto l'8 agosto 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier in Belgio, rimane uno degli episodi più drammatici nella storia dell'emigrazione italiana. La catastrofe causò la morte di 262 minatori, di cui ben 136 erano italiani. Questa tragedia è diventata un simbolo potente del sacrificio e delle difficili condizioni affrontate dai lavoratori emigrati.

Viene commemorata annualmente in diverse località italiane, specialmente nelle regioni di provenienza delle vittime, per mantenere viva la memoria di un evento che ha segnato profondamente la nazione.

L'impegno delle istituzioni per la memoria storica

La presenza di Mauro Bordin alla cerimonia di Povoletto sottolinea il costante impegno delle istituzioni regionali nel preservare la memoria storica e nel valorizzare il contributo dei lavoratori friulani all'estero. Bordin ha ribadito l'importanza di trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di questi eventi. Solo così, il sacrificio delle vittime di Marcinelle non verrà dimenticato, ma diventerà un monito e un insegnamento per il futuro, rafforzando la consapevolezza sull'importanza della sicurezza sul lavoro e della dignità umana.