L'Italia si prepara a un Ferragosto rovente, preceduto da una breve tregua temporalesca. Nella giornata di domenica 9 agosto, il Paese è interessato da una fase di instabilità atmosferica, con temporali, in alcuni casi di forte intensità, che colpiscono i rilievi di Alpi e Appennini, estendendosi localmente anche verso le pianure del Piemonte. Questo scenario è causato dal passaggio di correnti instabili in quota. L'instabilità non si limita al solo Nord: entro la serata, infatti, alcuni rovesci raggiungeranno anche le zone interne appenniniche del Centro-Sud.

Sul resto della Penisola, invece, prevalgono condizioni di tempo soleggiato e temperature ancora elevate, un preludio all'ondata di calore imminente.

L'arrivo del caldo record per Ferragosto

Le previsioni meteorologiche confermano un'ulteriore e significativa intensificazione del caldo su tutta l'Italia per la settimana di Ferragosto. La causa principale di questo rialzo termico è l'espansione dell'anticiclone subtropicale verso il bacino del Mediterraneo, che porterà temperature estremamente elevate su gran parte delle regioni. I termometri torneranno a registrare valori molto alti un po' ovunque, con picchi massimi fino a 36-38 °C in numerose città del Centro-Nord e delle due Isole Maggiori.

A spiccare sarà soprattutto la città di Roma, dove si prevedono punte fino a 39 °C, a conferma dell'andamento di un'estate 2026 già eccezionalmente calda. Il meteorologo Mattia Gussoni, esperto de iLMeteo.it, ha inoltre segnalato che l'instabilità iniziale potrebbe essere accompagnata da grandinate localizzate.

Il quadro meteorologico dei prossimi giorni

Analizzando nel dettaglio l'evoluzione meteorologica, la situazione si presenta come segue:

Domenica 9 agosto : al Nord, tempo soleggiato e caldo, con temporali concentrati sulle Alpi. Al Centro, sole e caldo, ma con temporali previsti in Appennino. Al Sud, prevalenza di sole e caldo intenso.

: al Nord, tempo soleggiato e caldo, con temporali concentrati sulle Alpi. Al Centro, sole e caldo, ma con temporali previsti in Appennino. Al Sud, prevalenza di sole e caldo intenso. Lunedì 10 agosto : il Nord manterrà condizioni di soleggiato e caldo, con temporali su Alpi e alte pianure. Al Centro, sole e caldo, con temporali in Appennino e sulle pianure adiacenti. Il Sud continuerà a godere di sole e caldo.

: il Nord manterrà condizioni di soleggiato e caldo, con temporali su Alpi e alte pianure. Al Centro, sole e caldo, con temporali in Appennino e sulle pianure adiacenti. Il Sud continuerà a godere di sole e caldo. Martedì 11 agosto: al Nord, soleggiato e caldo, con temporali su Alpi e alte pianure. Al Centro, sole e caldo, con locali temporali in Appennino. Al Sud, ancora sole e caldo.

L'impatto dell'anticiclone subtropicale

L'espansione dell'anticiclone subtropicale verso il Mediterraneo è il fattore determinante che causerà il marcato rialzo delle temperature nella settimana di Ferragosto.

Le previsioni indicano valori massimi che toccheranno i 39 °C a Roma e si attesteranno tra i 36 e i 38 °C in molte città del Centro-Nord e delle Isole Maggiori. Questi valori rappresentano temperature estremamente elevate per il periodo estivo, inserendosi in una tendenza climatica che vede ondate di calore sempre più frequenti e intense. L'estate 2026 si conferma così come una delle più calde degli ultimi anni, con un impatto significativo sulle condizioni climatiche generali del Paese.