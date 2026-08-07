A una settimana esatta dal sisma che ha scosso l'area, i Campi Flegrei sono stati nuovamente teatro di una protesta cittadina. Nel tardo pomeriggio del 7 agosto 2026, un corteo significativo ha preso il via da Largo delle Palazzine, nel cuore di Pozzuoli, per esprimere il profondo malcontento della popolazione. La manifestazione, dal percorso preventivamente concordato e autorizzato dalle forze dell'ordine, ha visto centinaia di persone scendere in strada.

Il fiume di manifestanti ha attraversato il centro cittadino, passando davanti all'iconico Rione Terra, luogo simbolo per la comunità.

Qui, un nutrito contingente di agenti in tenuta antisommossa era schierato per garantire la sicurezza. Nonostante la presenza massiccia, non si sono registrate tensioni significative. Durante il passaggio, il dissenso si è manifestato con slogan e insulti diretti alla gestione dell'area, con particolare riferimento al futuro del Rione Terra. Tra le grida più emblematiche: “Datelo ai cittadini, non date il Rione Terra alla Coppa America e agli alberghi”. Gli organizzatori hanno invitato i partecipanti a proseguire la marcia verso il porto di Pozzuoli, dove la manifestazione si è conclusa pacificamente.

Dispositivo di sicurezza e svolgimento della protesta

La sicurezza ha rappresentato una priorità per l'intera durata del corteo.

Oltre al presidio davanti al Rione Terra, anche l'ingresso della tangenziale di via Campana era presidiato dalle forze di polizia, sebbene il corteo non abbia raggiunto quella zona. La pianificazione e la disciplina dei manifestanti hanno garantito che la protesta si svolgesse in maniera ordinata, senza disordini o incidenti, confermando la volontà di esprimere il disagio in forma civile.

Il contesto dell'emergenza e le misure adottate

La mobilitazione odierna si inserisce in un quadro di emergenza più ampio, scaturito dalla violenta scossa di terremoto che ha colpito i Campi Flegrei. A seguito di tale evento, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato una cruciale riunione del Centro di coordinamento soccorsi presso la prefettura, per delineare strategie e coordinare gli interventi.

Contemporaneamente, il porto di Pozzuoli è rimasto chiuso per sicurezza e sono state disposte le procedure di sgombero per ventidue famiglie. Un intervento significativo è stato quello dei Vigili del fuoco, che hanno portato in salvo un ottantenne allettato, dimostrando la tempestività delle operazioni di soccorso per tutelare i cittadini più vulnerabili.