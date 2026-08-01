Un sciame sismico sta interessando i Campi Flegrei, con circa 170 scosse registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il fenomeno è iniziato alle 19:46 del 31 luglio con un terremoto di magnitudo 4,7, la scossa più forte degli ultimi quarant'anni nell'area. Questo evento ha innescato una sequenza sismica tuttora in corso, con epicentri localizzati a diverse profondità all'interno della caldera flegrea.

Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, ha dichiarato che il terremoto rientra nel quadro della situazione nei Campi Flegrei.

Le scosse proseguono, ma la loro intensità si sta riducendo significativamente. Si tratta di un nuovo episodio della crisi bradisismica, iniziata nel 2005 e ora in fase di accelerazione. I parametri monitorati, come il sollevamento del suolo e il flusso di CO2, sono nella norma. Il flusso di anidride carbonica, pur essendo alto, è costante, come nei mesi scorsi quando la sismicità era meno importante.

Monitoraggio e misure di sicurezza

Le amministrazioni comunali dei paesi coinvolti, in particolare Pozzuoli, e la Protezione Civile seguono l'evolversi dello sciame sismico. Non sono stati segnalati danni rilevanti. Le autorità mantengono alta l'attenzione e forniscono aggiornamenti. Il Parco archeologico dei Campi Flegrei, in attuazione dei protocolli di sicurezza, ha disposto la chiusura temporanea al pubblico dei suoi siti.

Il Parco gestisce 25 tra scavi e musei nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Giugliano in Campania.

La dinamica della crisi bradisismica

La crisi bradisismica in corso ai Campi Flegrei è caratterizzata da eventi sismici e sollevamento del suolo, costantemente monitorati dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV. Eventi simili si sono verificati in precedenza, come la scossa di magnitudo 4,4 del 21 maggio nel golfo di Pozzuoli, che aveva causato danni, soprattutto a Bacoli. Gli esperti sottolineano che la dinamica attuale è in linea con il quadro della crisi e il monitoraggio dei parametri geofisici e chimici dell’area prosegue senza interruzioni.