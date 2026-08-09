I Carabinieri della Stazione di Licola hanno condotto un'operazione che ha portato all'arresto di un 60enne residente nel comune, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è accusato di detenzione illecita di armi e munizionamento, un reato grave scoperto durante un ordinario controllo alla circolazione stradale effettuato nel territorio di Licola.

L'intervento dei militari è scattato quando, durante il fermo per il controllo, è stato rinvenuto addosso al sessantenne un grammo di cocaina. Questo ritrovamento, unito a un atteggiamento sospetto mostrato dall'individuo, ha indotto i carabinieri a estendere la perquisizione anche alla sua abitazione.

La decisione si è rivelata fondata: all'interno di un armadio, abilmente occultata tra i vestiti, è stata scoperta una pistola calibro 22. L'arma presentava la matricola abrasa e la filettatura alterata, caratteristiche che ne indicano chiaramente l'illegalità e la potenziale modifica per scopi illeciti. Insieme alla pistola, sono stati sequestrati anche sette proiettili, completando il quadro della detenzione illegale.

Accertamenti balistici e le implicazioni dell'arresto

La pistola sequestrata è stata immediatamente presa in carico e sarà sottoposta a rigorosi accertamenti balistici. L'obiettivo primario di queste verifiche è stabilire se l'arma sia stata impiegata in fatti di sangue o altri delitti, un'ipotesi che la presenza della matricola abrasa rende particolarmente rilevante.

La natura dell'arma e la quantità di munizioni rinvenute suggeriscono un possibile collegamento con attività criminali più ampie, spingendo le indagini verso ulteriori approfondimenti. L'uomo, la cui identità non è stata rivelata, si trova ora in carcere, dove resterà in attesa di giudizio per le accuse a suo carico.

L'impegno costante dei Carabinieri di Licola

Questa operazione evidenzia l'efficacia dell'attività di controllo del territorio condotta dalla Stazione Carabinieri di Licola, un punto di riferimento essenziale per la sicurezza nella provincia di Napoli. L'Arma dei Carabinieri, attraverso interventi come questo, persegue l'obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità, con un focus particolare sulla detenzione e il traffico illecito di armi e sul commercio di sostanze stupefacenti. Tali azioni sono fondamentali per garantire la legalità e la tranquillità della comunità locale, ribadendo il ruolo cruciale delle forze dell'ordine nella tutela dell'ordine pubblico.