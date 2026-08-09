Il Comune di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, in concomitanza con i funerali di Roberto Costanzo. Storico esponente della Democrazia Cristiana, Costanzo è stato il primo assessore regionale all’Agricoltura della Campania e un ex deputato. La sua scomparsa, avvenuta ieri all’età di 97 anni, ha profondamente colpito la comunità locale. L’ordinanza che dispone il lutto cittadino è stata firmata dal sindaco Angelo Marino.

Le esequie di Roberto Costanzo si terranno domani, alle ore 9:30, presso la Chiesa Madre San Marco Evangelista.

Per l’intera giornata, le bandiere saranno esposte a mezz’asta sul palazzo municipale, un gesto di rispetto e cordoglio per la perdita di una figura di spicco, non solo per la cittadina sannita ma per l’intera regione Campania.

La lunga carriera istituzionale di Roberto Costanzo

La carriera politica e istituzionale di Roberto Costanzo fu ricca e significativa. Fu il primo assessore regionale all’Agricoltura della Campania, incarico assunto dopo l’istituzione delle regioni a statuto ordinario nel 1970. In seguito, venne eletto al Parlamento europeo, portando la sua esperienza anche a livello comunitario. Dal 1991 al 2004, ricoprì la prestigiosa carica di presidente della Camera di Commercio di Benevento, contribuendo allo sviluppo economico del territorio.

Durante la sua vita, ebbe anche importanti incarichi all’interno di Coldiretti.

Anche dopo il pensionamento, Costanzo non cessò il suo impegno, continuando a partecipare attivamente a convegni e a dedicarsi alla stesura di scritti e pubblicazioni. La sua ultima opera, risalente allo scorso anno, fu intitolata “50 anni di Democrazia Cristiana nel Sannio”, testimonianza del suo profondo legame con la storia politica e sociale del territorio.

Il suo costante contributo a favore delle aree interne sannite gli valse numerosi riconoscimenti. Tra questi, il premio “Una vita per il Sannio”, conferitogli in occasione della prima edizione dall’Associazione socioculturale Laboratorio Sammarco. La cerimonia di premiazione si svolse presso la Sala Consiliare del Comune di San Marco dei Cavoti, alla presenza di rappresentanti di associazioni e istituzioni locali, a sottolineare l’importanza del suo operato per lo sviluppo del territorio.

Il cordoglio e il ricordo della comunità

La comunità di San Marco dei Cavoti si appresta a tributare l’ultimo saluto a Roberto Costanzo, ricordato non solo per i suoi ruoli politici e istituzionali, ma anche per l’impegno civile e culturale che lo contraddistinse per tutta la vita. La proclamazione del lutto cittadino e l’ampia partecipazione attesa ai funerali sono un segno tangibile della stima e dell’affetto che la cittadinanza nutriva nei confronti di una figura che ha indubbiamente lasciato un segno nella storia locale e regionale.

Le iniziative di commemorazione e la cerimonia funebre testimoniano il profondo legame che univa Costanzo al suo territorio, evidenziando il valore duraturo delle sue azioni a favore dello sviluppo dell’Alto Sannio e delle aree interne della Campania.