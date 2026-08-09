Il Comune di Portici, in provincia di Napoli, si prepara al Ferragosto con un'iniziativa all'insegna della convivialità e della solidarietà. Venerdì 14 agosto 2026, dalle ore 11:00 alle 14:00, cittadini e turisti sono invitati all'evento "Anguria della Solidarietà", mattinata sul mare presso il Parco al Mare e la Spiaggia delle Mortelle, al Granatello. L'appuntamento prevede la distribuzione gratuita di anguria a tutti i presenti, per un momento di leggerezza e condivisione.

L'iniziativa è stata voluta dal sindaco Claudio Teodonno e dalla Giunta comunale, con l'obiettivo di celebrare il legame con il mare e promuovere la socialità.

La sua realizzazione è frutto della collaborazione tra il Comune di Portici, il Consorzio Co.Re. e la Rete di Comunità Vesuviana, con il supporto del Dabliu Bistrò. Il sindaco Teodonno ha dichiarato: "A tutti i cittadini che trascorreranno la giornata del 14 agosto sui nostri arenili sarà offerta una fresca fetta d’anguria: un gesto semplice per incontrarsi, condividere un momento di leggerezza e vivere insieme la bellezza del nostro territorio e del nostro mare".

Il Contesto dell'Evento: Il Lungomare di Portici

Questa manifestazione si inserisce nel calendario di eventi che animano le città per il Ferragosto. Il lungomare di Portici, risorsa preziosa, si estende per quasi due chilometri, da Pietrarsa, sede del Museo Nazionale Ferroviario, fino alla Spiaggia di Cirotto.

L'area è accessibile e dotata di servizi per disabili, conducendo alla Spiaggia delle Mortelle al Porto del Granatello, cuore dell'evento.

L'Anguria: Tradizione e Convivialità Estiva

La distribuzione di anguria è una consuetudine radicata nelle feste estive della Campania, simbolo di convivialità. Simili celebrazioni si tengono in diverse località, a conferma del valore sociale e comunitario di queste iniziative estive. Un esempio è la "Festa dell'Anguria" a Pompei, frazione Mariconda, che include degustazioni gratuite, intrattenimento musicale e attività per bambini, rafforzando il senso di appartenenza e la gioia della condivisione.