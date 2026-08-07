Un tempestivo e provvidenziale intervento dei carabinieri ha scongiurato una potenziale tragedia nell'Alessandrino, precisamente a Fubine Monferrato, dove un incendio ha devastato un capanno agricolo. L'episodio, avvenuto il 4 agosto scorso e reso noto dall'Arma il 7 agosto 2026, ha visto i militari impegnati nel salvataggio di un'anziana signora, che si trovava in un'abitazione adiacente al rogo, ignara del pericolo imminente.

La vicenda ha avuto inizio durante un ordinario servizio di pattuglia lungo la strada provinciale 50. All'altezza dell'ingresso nel centro abitato di Fubine Monferrato, l'equipaggio di una pattuglia ha notato una densa e preoccupante colonna di fumo levarsi da una via interna.

La vista del fumo ha immediatamente allertato i militari, che si sono diretti con prontezza verso la fonte, individuando una struttura in legno e lamiera già avvolta dalle fiamme. All'interno del capanno, la situazione era critica, con la presenza di diversi mezzi agricoli e la vicinanza a un'abitazione privata, elementi che hanno reso l'intervento ancora più urgente.

Senza esitazione, i carabinieri sono entrati nella casa adiacente al capanno in fiamme. Qui hanno trovato l'anziana proprietaria, completamente inconsapevole della gravità di quanto stesse accadendo a pochi metri dalla sua abitazione. Con grande professionalità e rapidità, i militari l'hanno messa in salvo, allontanandola dalla zona di pericolo.

Contemporaneamente, tramite la centrale operativa, è stato richiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto e hanno immediatamente avviato le complesse operazioni di spegnimento del vasto rogo.

Pericolo scampato: il rischio di una violenta esplosione

La gravità della situazione è stata ulteriormente aggravata dalla natura dei materiali stoccati all'interno del capanno agricolo. Le indagini successive hanno rivelato la presenza di bombole di metano, un serbatoio contenente circa 600 litri di carburante e, ancora più preoccupante, fertilizzanti a base azotata, noti per la loro elevata reattività. Come sottolineato dai carabinieri, la combinazione di questi elementi altamente infiammabili ed esplosivi avrebbe potuto innescare una violenta esplosione.

Tale evento avrebbe avuto conseguenze drammatiche e potenzialmente devastanti non solo per la struttura e l'abitazione vicina, ma per l'intera area circostante, trasformando un incendio in una catastrofe di ben più ampie proporzioni.

L'efficacia degli interventi rapidi: un precedente significativo

Questo episodio di Fubine Monferrato si inserisce in un quadro di interventi di soccorso che sottolineano l'importanza cruciale della tempestività e della sinergia tra le diverse forze di emergenza. Un caso analogo e altrettanto significativo si è verificato di recente a Nizza Monferrato. Il 18 luglio scorso, infatti, i vigili del fuoco, con il fondamentale supporto dei carabinieri, sono intervenuti prontamente per salvare un'anziana signora da un'abitazione anch'essa avvolta dalle fiamme.

Questi episodi, pur nella loro drammaticità, evidenziano l'efficacia e la dedizione delle squadre di soccorso nel prevenire esiti ben più gravi e nel proteggere la vita dei cittadini, specialmente i più vulnerabili.