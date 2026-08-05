Dal 31 agosto 2026, la Regione Marche e Trenitalia daranno il via a una sperimentazione di sei mesi che introdurrà la fermata di Civitanova Marche per due collegamenti Frecciarossa sulla strategica direttrice adriatica Milano–Pescara. L'iniziativa, annunciata ad Ancona, coinvolgerà i treni Frecciarossa 9802 (Pescara–Milano Centrale) e 9811 (Milano Centrale–Pescara), che effettueranno lo stop nella stazione di Civitanova Marche rispettivamente alle ore 5:47 e alle ore 20:55.

L’obiettivo primario di questa fase sperimentale è ampliare significativamente le opportunità di collegamento ad alta velocità per l'intero territorio marchigiano, rispondendo in modo più efficace alle crescenti esigenze di mobilità dei viaggiatori.

Questi nuovi collegamenti, come spiegato da Hamos Berluti, direttore regionale Trenitalia Marche, si integrano perfettamente nell’offerta di Frecce già esistente, permettendo così al tessuto imprenditoriale e ai cittadini di compiere un viaggio di andata e ritorno in giornata da e per Milano, con tempi di percorrenza inferiori alle quattro ore. La sperimentazione mira a valutare la risposta del mercato e il gradimento da parte della popolazione, con benefici attesi non solo per Civitanova Marche, ma anche per i territori limitrofi e l'Umbria.

Potenziamento dei collegamenti e impatto territoriale

La durata di sei mesi della sperimentazione porterà il numero complessivo di treni Frecciarossa che fermano a Civitanova Marche a quattro, equamente distribuiti tra due in salita e due in discesa.

Francesco Baldelli, assessore regionale ai trasporti, ha evidenziato come le Marche stiano operando "nel segno della velocità", promuovendo attivamente connessioni rapide attraverso voli di continuità, nuove rotte aeree e, ora, anche con l'incremento delle Frecce. Questa strategia è fondamentale per sostenere la crescita economica regionale, con particolare attenzione alle fermate strategiche in importanti distretti economici come quello di Civitanova Marche. L'assessore ha inoltre ribadito l'impegno nel progetto di potenziamento dell'Alta Capacità sulla linea ferroviaria Roma–Ancona.

Fabrizio Ciarapica, sindaco di Civitanova Marche, ha accolto l'iniziativa come una "grandissima opportunità", sottolineando l'importanza cruciale del collegamento con Milano non solo per il mondo degli affari, ma anche per lo sviluppo del turismo locale.

Questa sperimentazione rappresenta, dunque, un passo concreto e significativo per migliorare la mobilità e rafforzare le connessioni del territorio marchigiano con il resto d'Italia, proiettandolo verso una maggiore accessibilità e competitività.

Il ruolo strategico di Trenitalia e della Regione

Trenitalia, parte del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, si conferma il principale operatore ferroviario italiano per il trasporto passeggeri, impegnato nello sviluppo di servizi sempre più efficienti. La Regione Marche, attraverso le sue politiche mirate, continua a promuovere iniziative volte a ottimizzare la mobilità e a favorire lo sviluppo economico e turistico del proprio territorio. Questa collaborazione con operatori ferroviari per l'attivazione di nuove fermate e l'estensione dei servizi ad alta velocità è un esempio tangibile di tale impegno, volto a garantire una migliore connettività e a valorizzare le potenzialità della regione.