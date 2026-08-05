Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a un decreto-legge cruciale per la Protezione civile e la ricostruzione post-calamità, introducendo significative novità nella gestione delle aree devastate dal terremoto del Centro Italia del 2016. Il provvedimento, illustrato a Palazzo Chigi dal commissario straordinario Guido Castelli e dal questore della Camera Paolo Trancassini, segna la fine dello stato di emergenza il 31 dicembre 2026. Da quella data, si aprirà un nuovo "stato della ricostruzione", con le competenze trasferite dalla Protezione civile alla struttura commissariale e una programmazione garantita fino al 2029.

Tra le innovazioni più rilevanti spicca il riconoscimento del cosiddetto "primo cratere", un'area speciale dedicata ai tre Comuni simbolo del sisma del 24 agosto 2016: Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, luoghi che registrarono purtroppo 299 vittime. Per queste località, il decreto introduce una serie di misure dedicate, tra cui una corsia preferenziale per la ricostruzione, il rifinanziamento della Zona franca urbana per altri due anni, esteso anche alle nuove attività economiche, e una quota del 5% delle risorse commissariali specificamente destinata a programmi di rilancio economico e sociale, una percentuale superiore al 4% previsto per l'intero cratere. Il provvedimento include anche disposizioni mirate a rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali interessati.

Le misure specifiche per il 'primo cratere'

Il decreto stabilisce che i Comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto beneficeranno di un percorso accelerato per la loro ricostruzione, con l'implementazione di procedure dedicate e una significativa maggiore disponibilità di risorse. Il rifinanziamento della Zona franca urbana per un periodo aggiuntivo di due anni è volto a incentivare e sostenere la ripresa delle attività economiche, sia quelle già esistenti sia le nuove iniziative imprenditoriali. La destinazione del 5% delle risorse commissariali a questi specifici Comuni sottolinea un incremento sostanziale rispetto alla percentuale generale allocata per l'intero cratere sismico.

A tal proposito, il commissario straordinario Guido Castelli ha sottolineato l'importanza di queste novità, affermando: “Usciamo dalla precarietà e dalla provvisorietà di una ricostruzione che viveva di proroghe annuali.

Con il nuovo stato della ricostruzione, conferiamo stabilità alla struttura commissariale e agli Uffici speciali regionali, potenziando in modo significativo la capacità di programmare gli interventi futuri”.

La struttura commissariale e la programmazione futura

La struttura commissariale per la ricostruzione post-sisma del Centro Italia detiene la responsabilità del coordinamento e della gestione di tutti gli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. Questa struttura è incaricata di finanziare e di accelerare le procedure di ricostruzione, con interventi che si stimano in decine di milioni di euro distribuiti nelle diverse aree interessate. La programmazione garantita fino al 2029 emerge come un elemento fondamentale di continuità e stabilità per tutti i Comuni coinvolti nel processo di rinascita.

In sintesi, le disposizioni introdotte dal nuovo decreto-legge sono orientate a rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fornendo loro gli strumenti e le risorse necessarie per una gestione più efficace e tempestiva della ricostruzione e per il complessivo rilancio economico e sociale delle comunità profondamente segnate dal sisma.