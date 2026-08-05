A Messina, nel rione Pstunina, proseguono per il sesto giorno consecutivo le ricerche dei vigili del fuoco, impegnati a individuare due persone ancora disperse a seguito del crollo di un edificio. Si tratta di Santino Magazzù, marito di Rosa Leone, e del collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya. Nei giorni scorsi, erano già stati ritrovati i corpi dell'imprenditore Carmelo Leone e delle sorelle Rosa e Sara Leone, vittime della tragedia.

Inchiesta della Procura e indagati

La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno.

Oggi è previsto l'interrogatorio di Pasquale D'Alì, uno dei tre indagati e ferito nel crollo, presso la caserma dei carabinieri di Tremestieri. Gli altri indagati sono Alessandro Panarello, titolare della società che aveva affittato il pianterreno per una macelleria, e l'ingegnere Pietro Leone, incaricato di coordinare i lavori di ristrutturazione.

Nomine tecniche e autopsie

Sempre oggi, la Procura conferirà l'incarico a tre consulenti tecnici: l'ingegnere e professore Andrea Prota e gli ingegneri Antimo Fiorillo e Rodolfo Urbani. Contestualmente, sarà affidato ai medici legali, la professoressa Elvira Ventura e il dottore Gennaro Baldino, l'incarico di eseguire le autopsie sui corpi delle vittime del crollo. Questi accertamenti sono fondamentali per chiarire le cause dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.