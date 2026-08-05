Nella serata di ieri, cinque minorenni sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Pescara a causa di un abuso di alcol. L'incidente è avvenuto nei pressi della rotonda Paolucci, situata sul lungomare nord della città. I ragazzi si erano riuniti in gruppi prima di partecipare a una festa studentesca organizzata presso il locale Saona.

La dinamica dei fatti suggerisce che i giovani abbiano iniziato a consumare bevande alcoliche all'esterno del locale, in attesa dell'ingresso. Alcuni di loro hanno manifestato malesseri riconducibili a un consumo eccessivo di alcolici, presentando sintomi tipici dell'abuso.

Oltre ai cinque minorenni ricoverati, altri ragazzi sono stati assistiti sul posto dagli operatori sanitari, intervenuti prontamente per fornire le prime cure.

Intervento sanitario e valutazione delle condizioni

Il personale medico è giunto rapidamente sulla scena a seguito delle prime segnalazioni di malessere tra i partecipanti all'evento. Gli operatori hanno attentamente valutato le condizioni dei giovani coinvolti, disponendo il trasferimento in ospedale per cinque di loro. Altri ragazzi sono stati trattati direttamente sul luogo senza necessità di ricovero ospedaliero.

La rotonda Paolucci: un luogo di aggregazione giovanile

La rotonda Paolucci si conferma uno dei principali punti di riferimento del lungomare nord di Pescara, un'area particolarmente frequentata da giovani e cittadini, specialmente durante eventi e serate.

Questa zona rappresenta una delle principali aree di aggregazione della città, caratterizzata dalla presenza di numerosi locali e spazi pubblici dedicati al tempo libero e alla socialità, come indicato dal sito ufficiale del Comune di Pescara.