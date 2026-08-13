Un trentenne, originario della provincia di Napoli, è stato denunciato dai Carabinieri a Cutro per truffa ai danni di un'anziana di 82 anni. Nei mesi scorsi, due persone si sono presentate a casa della vittima e, fingendosi carabinieri, hanno informato la donna di un danno economico, riuscendo a farsi consegnare tutti i gioielli e i monili in oro presenti in casa.

Indagini e identificazione

I familiari della vittima, accortisi della truffa, hanno denunciato l'accaduto ai Carabinieri. Le indagini, coordinate dalla Procura di Crotone (Domenico Guarascio), hanno acquisito immagini dagli impianti di videosorveglianza sul luogo e sul percorso dei soggetti.

I Carabinieri hanno identificato e denunciato il trentenne.

Casi simili: truffa del finto carabiniere

La modalità della truffa, con malviventi che si fingono carabinieri per ottenere beni preziosi da anziani, è stata riscontrata in altri episodi. A Taurianova, nel reggino, una donna è stata contattata telefonicamente da un finto carabiniere. Le ha raccontato di un'indagine su una banda di malviventi e che lei sarebbe stata il prossimo obiettivo. Convinta, ha consegnato contanti e gioielli per oltre 80mila euro.

Dopo ulteriori richieste, l'anziana ha avuto un dubbio e ha denunciato il fatto in caserma. I Carabinieri di Taurianova hanno avviato l'indagine. Dopo un appuntamento per la consegna di gioielli, si sono appostati e hanno colto in flagranza gli autori della truffa, arrestandoli.

Importanza di denuncia e indagini

Questi episodi evidenziano l'importanza della tempestiva denuncia e il ruolo delle forze dell'ordine nell'individuare i responsabili tramite l'analisi di videosorveglianza e l'attività investigativa coordinata dalle procure.