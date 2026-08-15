Sono stati due gli interventi dei vigili del fuoco nel Teramano, come segnalato. Il primo episodio si è verificato sulla SP 8, in località Favale, nel comune di Civitella del Tronto. Nello scontro tra una Toyota Yaris e una Fiat Panda, quest'ultima ha preso fuoco. All'arrivo dei soccorsi, il conducente della Panda è stato trovato deceduto all'interno dell'abitacolo. Il conducente della Yaris è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno spento l'incendio che ha interessato i veicoli e la sterpaglia a bordo strada, mettendo in sicurezza l'area.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

Secondo episodio ad Alba Adriatica

Un secondo incidente è avvenuto sulla SS 16, ad Alba Adriatica, all'altezza dell'incrocio con via Cervino. Nello scontro tra una moto e una bicicletta, il motociclista e il ciclista hanno riportato ferite e sono stati trasportati all'ospedale di Teramo per le cure necessarie. La squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Nereto è intervenuta sul posto, mettendo in sicurezza i mezzi e collaborando con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso.