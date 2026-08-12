Un escursionista di 58 anni è deceduto il 12 agosto 2026 in Alta Valtellina, nel comune di Valdidentro (Sondrio), precipitando intorno alle 12:30 in una zona montana impervia durante un'escursione. La caduta si è rivelata fatale. Le operazioni di recupero del corpo sono state avviate dal Soccorso alpino della Guardia di finanza di Bormio e dai tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, con supporto aereo dell'elisoccorso di Areu, decollato da Caiolo.

L'intervento in un'area difficile: il Monte Braulio

La caduta è avvenuta in una zona con terreni difficili, presso il Monte Braulio, una delle aree più alte e tecniche dell'Alta Valtellina. L'impervietà del territorio e le condizioni ambientali hanno reso complesse le operazioni di recupero. Il Monte Braulio, nel comune di Valdidentro, attira escursionisti e alpinisti in estate. Nonostante la sua bellezza naturale, l'ambiente montano presenta severità e rischi elevati, con rapide variazioni meteorologiche che richiedono sempre attenzione e preparazione.

Soccorsi in azione e pericoli dell'alta quota

Al recupero hanno partecipato Soccorso alpino della Guardia di finanza, tecnici del Cnsas ed elisoccorso di Areu (Sondrio).

Le operazioni si sono svolte in un contesto di difficoltà tecnica, affrontando creste e pendii ripidi. Gli accertamenti sono in corso per chiarire la dinamica dell'incidente. Questo tragico episodio ribadisce l'importanza di affrontare le escursioni in alta quota con prudenza, richiedendo adeguata preparazione fisica e tecnica, equipaggiamento idoneo e rispetto per l'ambiente montano. La montagna nasconde insidie dove un errore o un malore possono avere conseguenze irreversibili e fatali.