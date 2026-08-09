L'Etna continua a manifestare una intensa fase eruttiva, caratterizzata da persistenti esplosioni che si concentrano nella zona sommitale del vulcano, in particolare dal cratere Voragine. Questa attività vulcanica è accompagnata dalla fuoriuscita di colate laviche, originate da tre nuove bocche che si sono aperte a seguito di fratture intorno a quota 2.750 metri. Le masse incandescenti di lava si riversano poi nelle desolate e suggestive valli del Bove e del Leone, disegnando nuovi percorsi sul fianco del vulcano attivo più alto d'Europa.

Nonostante la spettacolarità del fenomeno, il tremore vulcanico, sebbene mostri modeste oscillazioni, si mantiene su livelli costantemente alti, indicando una fase di attività sostenuta ma al momento contenuta.

Un elemento cruciale per la gestione dell'emergenza è stata la significativa diminuzione dell'emissione di cenere lavica nell'atmosfera. Questa riduzione ha permesso, già nella giornata di ieri, il ripristino degli atterraggi presso l'aeroporto di Catania, un hub fondamentale per la Sicilia orientale.

Le operazioni aeroportuali, sia di atterraggio che di decollo, sono proseguite senza interruzioni per tutta la notte, segnando un passo importante verso il ritorno alla piena operatività. Tuttavia, permangono ancora alcuni disagi per i passeggeri, con diversi voli che hanno subito dirottamenti o cancellazioni. Nonostante ciò, lo scalo etneo si sta progressivamente avviando verso una completa normalizzazione delle sue attività.

L'avviso per l'aviazione, noto come Vona (Volcano Observatory Notice for Aviation), emesso dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania, rimane comunque al livello arancione, a testimonianza della necessità di mantenere alta la soglia di attenzione.

L'attività eruttiva in dettaglio: esplosioni e colate laviche

L'attuale dinamica eruttiva dell'Etna è definita da un quadro complesso di fenomeni. Le continue esplosioni che si verificano nella zona sommitale sono un chiaro segnale dell'energia interna del vulcano. Le colate laviche, che rappresentano una delle manifestazioni più visibili e potenti, traggono origine da nuove bocche effusive. Queste aperture si sono generate in seguito a fratture strutturali nella parte alta del vulcano, a quote elevate, e alimentano flussi che si dirigono verso le valli desertiche circostanti.

Il tremore vulcanico elevato, costantemente monitorato dagli esperti, conferma l'intensità di questa fase, pur suggerendo una stabilità relativa che non desta preoccupazioni immediate per le aree abitate.

Monitoraggio costante e sicurezza dell'aviazione

La situazione sull'Etna è sotto la stretta e continua osservazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania. L'istituto svolge un ruolo cruciale nella sorveglianza vulcanica e nella ricerca scientifica, fornendo dati e aggiornamenti essenziali per la sicurezza del territorio e dell'aviazione. Il mantenimento dell'avviso Vona al livello arancione riflette la cautela necessaria in presenza di un'attività vulcanica persistente.

La tempestiva comunicazione delle informazioni da parte dell'INGV ha permesso alle autorità competenti di gestire al meglio l'impatto sull'aeroporto di Catania, che, grazie alla diminuzione della cenere lavica in atmosfera, ha potuto riprendere le sue funzioni, seppur con la necessità di superare gli ultimi disagi.