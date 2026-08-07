FANO – Un investimento di 100 mila euro è stato destinato al Comune di Fano per il rafforzamento della sicurezza urbana, grazie alla sottoscrizione del Patto per la Sicurezza Urbana avvenuta il 7 agosto 2026 in Prefettura. L'accordo, che mira a potenziare i controlli e le dotazioni della Polizia Locale, ha visto la partecipazione del prefetto Emanuela Saveria Greco, del questore Francesca Montereali, del vicepresidente della Regione Marche Enrico Rossi e di rappresentanti del Comune di Pesaro.

Le risorse saranno ripartite su due fronti principali.

Settantamila euro saranno impiegati per il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e per nuove dotazioni della Polizia Locale, includendo strumenti informatici, test antidroga e apparecchiature per il rilevamento degli incidenti stradali. I restanti trentamila euro saranno dedicati al rafforzamento dei servizi sul territorio, con l'estensione dell'orario notturno della Polizia Locale fino alle 3 del mattino nelle serate di venerdì e sabato, oltre a un'intensificazione dei controlli nei quartieri e una maggiore presenza capillare degli agenti in città.

Interventi e dichiarazioni del Sindaco

Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha sottolineato il valore del Patto: “Questo accordo porta a Fano 100 mila euro, rafforzando concretamente il lavoro sulla sicurezza, condotto con il delegato Stefano Pollegioni e la comandante Anna Rita Montagna”.

Serfilippi ha ringraziato il prefetto Greco e il vicepresidente Rossi per le risorse, evidenziando l'investimento congiunto in tecnologia e in una maggiore presenza sul territorio della Polizia Locale. Ha poi aggiunto: “Con queste risorse amplieremo i servizi notturni fino alle 3 del mattino il venerdì e il sabato e intensificheremo i controlli. Vogliamo una Polizia Locale più vicina ai cittadini e capace di presidiare il territorio. Le nuove dotazioni, dai test antidroga agli strumenti per il rilevamento degli incidenti, permetteranno agli agenti di operare con mezzi più efficaci”.

Collaborazione inter-istituzionale per la sicurezza

Il Patto per la Sicurezza Urbana coinvolge, oltre a Fano, anche il Comune di Pesaro, la Prefettura di Pesaro e Urbino e la Regione Marche.

L'intesa stabilisce un coordinamento stabile tra le istituzioni per prevenire criminalità diffusa, degrado e disagio, con investimenti mirati su videosorveglianza e potenziamento della Polizia Locale, specialmente nelle fasce orarie e nelle aree più sensibili. La Prefettura assume un ruolo centrale di raccordo, la Regione fornisce il supporto economico, mentre i Comuni traducono gli impegni in azioni operative sul territorio. Previsti anche tavoli di confronto in Prefettura, che riuniranno forze dell’ordine, enti locali, categorie economiche e professionisti per intercettare il disagio prima che degeneri in problemi di ordine pubblico.