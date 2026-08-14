Il Ferragosto 2026, sabato 15 agosto, si preannuncia con bollino rosso e traffico intenso sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Previsto il transito di circa 180 mila veicoli. Sulla A4 Venezia-Trieste, in entrambe le direzioni, mattino e pomeriggio, attesi rallentamenti e code, specie in prossimità degli svincoli verso le località balneari e all’uscita della barriera di Trieste Lisert (direzione Trieste nel pomeriggio).

Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, direzione Palmanova, mattino e pomeriggio, traffico intenso con rallentamenti e code al Bivio A23/A4.

Alla barriera di Trieste/Lisert attesi circa 22 mila transiti, un aumento rispetto ai 19.100 dell'anno precedente, dovuto alla chiusura della carreggiata nord della superstrada slovena H4. A Latisana stimati quasi 16 mila veicoli, a San Donà più di 8 mila.

Previsioni domenica 16 agosto e limitazioni

Anche domenica 16 agosto sarà contrassegnata dal bollino rosso. Sulla A4 Venezia-Trieste, direzione Trieste, mattino e pomeriggio, traffico sostenuto con rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari e in uscita alla barriera di Trieste Lisert. In direzione Venezia, mattino e pomeriggio, traffico intenso con rallentamenti e code verso località balneari e in entrata alla barriera di Trieste Lisert.

Domenica è previsto un primo accenno di controesodo. Punto più critico l'ingresso al Lisert con circa 28 mila veicoli. A Latisana previsto il rientro di circa 15 mila turisti dai litorali.

La circolazione dei mezzi pesanti sarà limitata: venerdì 14 agosto dalle 16:00 alle 22:00, sabato 15 e domenica 16 agosto dalle 07:00 alle 22:00. Assistenti ai piazzali dei caselli saranno presenti a Trieste/Lisert, Redipuglia, San Donà di Piave e San Stino di Livenza il sabato, e a Trieste/Lisert e San Donà di Piave la domenica.

Il contesto generale del traffico estivo

Il periodo estivo, tra fine luglio e metà settembre, prevede cinque giornate da bollino nero e ventitré da bollino rosso, con traffico intenso ma non critico.

Complessivamente, tra esodo e controesodo, si stimano undici milioni di transiti dal 25 luglio al 12 settembre. Nei primi sei mesi dell’anno, registrati oltre 26 milioni di transiti, con un incremento di 300 mila rispetto all'anno precedente. La chiusura della superstrada slovena H4 per circa 130 giorni ha già causato un aumento del 16% del traffico alla barriera di Trieste/Lisert in una settimana, pari a 21 mila transiti in più.

Per gestire i picchi di traffico, Autostrade Alto Adriatico ha messo in campo 300 operatori, raddoppiato a 60 le porte dei caselli con pagamento contactless e aumentato quelle con telepedaggio. Il presidente Marco Monaco ha sottolineato: “Ogni anno è da record. Questo fa capire che la rete va potenziata”.