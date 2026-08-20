A Firenze, la giornata odierna è contrassegnata da un'allerta per il caldo, con il codice arancione attivato e una temperatura massima percepita che raggiunge i 37 gradi. Questa segnalazione, basata sul bollettino del Ministero della Salute, evidenzia un potenziale rischio per la salute della popolazione, soprattutto per le categorie più fragili, a causa dell'intensità del calore.

Tuttavia, il quadro meteorologico è destinato a subire un radicale e repentino cambiamento a partire da domani. Le previsioni indicano un significativo calo delle temperature: la massima percepita scenderà a 30 gradi, ben sette gradi in meno rispetto alla giornata odierna.

Questa marcata diminuzione termica sarà accompagnata dall'arrivo di piogge e forti temporali, che si estenderanno progressivamente dal nord-ovest al resto della Toscana, modificando drasticamente le condizioni climatiche.

Previsioni meteo: calo termico e temporali in arrivo

Il bollettino del Ministero della Salute ha classificato la situazione odierna a Firenze con il codice arancione, indicando un rischio moderato per la salute legato alle elevate temperature. L'attivazione di tale codice sottolinea l'importanza cruciale di adottare specifiche precauzioni e comportamenti prudenti, specialmente per le fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani e bambini, al fine di mitigare gli effetti potenzialmente dannosi del caldo intenso e prolungato.

Il repentino mutamento delle condizioni atmosferiche porterà non solo un sensibile abbassamento delle temperature, ma anche l'insorgere di fenomeni temporaleschi che interesseranno diffusamente l'intera regione. Già da domani, oltre al calo termico che porterà la temperatura percepita a 30 gradi, sono attese precipitazioni significative e temporali, segnando la fine del periodo di caldo intenso e l'inizio di una fase meteorologica più instabile.

L'arrivo della perturbazione atlantica e i fenomeni attesi

Una intensa perturbazione atlantica è in procinto di raggiungere la Toscana, preannunciando un marcato e brusco peggioramento delle condizioni meteorologiche. Questo cambiamento è previsto tra la tarda serata di giovedì 19 e l'intera giornata di venerdì 20 agosto 2026.

Si prevedono rovesci, temporali che potranno essere anche di forte intensità e localmente violenti, e un sensibile calo delle temperature, ponendo definitivamente fine al recente periodo di caldo estivo che ha interessato la regione.

I fenomeni meteorologici più significativi e potenzialmente critici sono attesi sulle regioni centro-settentrionali, con la Toscana che sarà particolarmente interessata da questa ondata di maltempo. Il passaggio di questa perturbazione comporterà piogge diffuse e la possibilità concreta di nubifragi, che potrebbero causare disagi. Le autorità locali e regionali stanno monitorando attentamente l'evoluzione della situazione per predisporre eventuali misure di prevenzione e garantire la sicurezza dei cittadini di fronte a questi eventi meteorologici avversi e improvvisi.