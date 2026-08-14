La Guardia di Finanza di Torino ha eseguito un significativo decreto di sequestro preventivo per un valore complessivo superiore a un milione di euro. Il provvedimento ha colpito una società con sede nel capoluogo piemontese, attiva nel settore del trasporto di merci su strada, e i suoi due amministratori, uno formalmente in carica e l'altro operante "di fatto". Tra i beni sottoposti a vincolo figurano diversi conti correnti e, in particolare, una lussuosa autovettura Ferrari "Purosangue". Questa operazione si inserisce in una più ampia indagine sulle frodi nelle accise dei prodotti energetici, avviata a seguito di una specifica verifica fiscale condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria.

Le Irregolarità Fiscali e le Accuse

Le indagini hanno permesso di accertare che, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2025, la società avrebbe presentato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli diverse dichiarazioni sostitutive mendaci. Queste false attestazioni riguardavano il "credito accisa sul gasolio commerciale", un beneficio fiscale destinato alle imprese di trasporto. L'obiettivo era ottenere indebitamente un credito d'imposta in relazione ai consumi di carburante dei veicoli aziendali, sottraendo così prodotti energetici al corretto pagamento dell'accisa per un equivalente di oltre un milione di euro di imposta.

Sulla base delle investigazioni svolte, sono stati contestati diversi reati.

Tra questi figurano la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, l'autoriciclaggio, l'indebita compensazione, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e la specifica sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici. Le accuse delineano un quadro di sistematiche violazioni volte a eludere gli obblighi fiscali.

Fasi Operative eRuolo Istituzionale

Nel corso dell'operazione, la Guardia di Finanza ha condotto anche perquisizioni, sia presso i domicili degli indagati che all'interno dei locali aziendali della società. Tali attività sono state essenziali per il reperimento di ulteriori documenti ed elementi utili alla prosecuzione delle indagini.

Questo intervento conferma l'impegno della Guardia di Finanza, forza di polizia ad ordinamento militare dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel contrasto alle frodi fiscali e nel controllo del settore delle accise. La sua missione primaria è la prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia economica e finanziaria, con l'obiettivo di tutelare le entrate dello Stato e garantire il rispetto della normativa vigente.