La Guardia Costiera ha reso noto il bilancio delle operazioni condotte nei primi due mesi della stagione estiva lungo le coste del Lazio. Il report evidenzia un totale di 178 persone salvate, a fronte purtroppo di 23 decessi registrati. Questi dati, che coprono il periodo tra giugno e luglio, riflettono l'intensa attività del personale, che ha rafforzato la propria presenza sul territorio per assicurare la sicurezza dei bagnanti e di tutti gli operatori marittimi.

Le operazioni di soccorso sono state molteplici, spaziando dagli interventi per malori improvvisi a quelli per situazioni di pericolo causate da imprudenze o da condizioni meteo-marine avverse.

L'impegno costante del personale della Guardia Costiera, sia nelle attività di vigilanza che in quelle di soccorso, ha giocato un ruolo cruciale nel prevenire un bilancio ancora più drammatico. Parallelamente ai salvataggi, sono state comminate diverse sanzioni amministrative, principalmente per il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza in mare e sull'uso delle attrezzature balneari.

Controlli, irregolarità e prevenzione

Durante i mesi di giugno e luglio, la Guardia Costiera ha intensificato i controlli su stabilimenti balneari, natanti e spiagge libere. Le verifiche hanno portato alla scoperta di diverse irregolarità, che hanno portato all'emissione di sanzioni amministrative. Le principali violazioni riscontrate riguardavano la mancata adozione delle dotazioni di sicurezza obbligatorie e la navigazione in aree specificamente riservate alla balneazione.

A complemento delle attività repressive, sono state promosse anche campagne informative, volte a sensibilizzare i cittadini sull'importanza vitale del rispetto delle norme per la salvaguardia della vita umana in mare.

Le funzioni della Guardia Costiera nel Lazio

La Guardia Costiera, che opera sotto l'egida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, svolge un ruolo multifunzionale essenziale. Le sue responsabilità primarie includono la sicurezza in mare, la tutela dell'ambiente marino e le cruciali attività di ricerca e soccorso. Tra le sue funzioni principali rientrano il coordinamento degli interventi di emergenza, il rigoroso controllo delle attività marittime e una costante vigilanza lungo le coste.

La sua presenza nel Lazio assume un'importanza ancora maggiore durante la stagione estiva, periodo in cui si registra un notevole incremento di frequentatori delle spiagge e delle acque regionali, rendendo la sua azione di prevenzione e intervento indispensabile per la salvaguardia della vita umana in mare.