Nel pomeriggio del 9 agosto 2026, un'imbarcazione di dodici metri con a bordo nove persone ha vissuto momenti di grande apprensione, rischiando di affondare nelle acque di Punta Licosa, nel comune di Castellabate, in provincia di Salerno, nel cuore del Cilento. L'episodio ha richiesto un tempestivo intervento di soccorso a causa delle difficili condizioni del mare, caratterizzate da mare agitato e forte vento, che hanno spinto la barca tra le secche.

Fortunatamente, tutti gli occupanti sono stati tratti in salvo e si trovano in buone condizioni di salute.

L'operazione di salvataggio è stata condotta con prontezza dalla Guardia Costiera, che ha coordinato le attività con il supporto dell'Ufficio Locale Marittimo di San Marco, il Comando Circomare di Agropoli, il Sea Rent and Rescue di Castellabate e il servizio diportisti del porto di San Marco. L'imbarcazione, una volta raggiunta, è stata trainata in sicurezza fino al porto di San Marco, dove è stata messa in sicurezza.

Dettagli dell'intervento e condizioni meteorologiche

Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il mare agitato e il forte vento hanno reso arduo l'avvicinamento alla barca in difficoltà, mettendo alla prova la professionalità delle squadre intervenute.

Nonostante le difficoltà legate alle secche e alla situazione ambientale, la priorità è stata garantire l'incolumità dei nove passeggeri. Attualmente, sono in corso accertamenti approfonditi per determinare le cause esatte che hanno portato l'imbarcazione a trovarsi in una situazione di così grave pericolo.

Il ruolo cruciale della Guardia Costiera

L'intervento ha evidenziato l'efficacia della collaborazione tra i diversi enti marittimi locali. La Guardia Costiera, in quanto corpo di polizia marittima e forza armata a ordinamento civile, ha il compito fondamentale di assicurare la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino. L'Ufficio Locale Marittimo di San Marco, una delle sue articolazioni territoriali, svolge un ruolo essenziale nella gestione delle emergenze e nei controlli lungo le coste di sua competenza.

Questo episodio si inserisce nel più ampio contesto delle attività di soccorso che la Guardia Costiera svolge con regolarità lungo le coste italiane, intensificandosi in particolare durante la stagione estiva, periodo in cui il traffico di imbarcazioni da diporto registra un notevole aumento. Le indagini in corso saranno cruciali per fare piena luce sull'incidente avvenuto nelle acque del Cilento.