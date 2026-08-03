Prosegue in una nuova sede il progetto "Guida sicura per neopatentati", promosso dalla Regione Piemonte per diffondere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani conducenti. Il trasferimento si è reso necessario a causa dei lavori per la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione che interessano l'area utilizzata in precedenza.

La nuova sede

Le attività si svolgeranno temporaneamente sulla pista Stellantis dell'Orbassano Proving Ground, a Orbassano, in provincia di Torino.

La nuova sistemazione rappresenta una soluzione provvisoria in attesa del completamento della sede definitiva prevista a Buttigliera Alta, destinata a ospitare stabilmente il progetto.

Prima dell'avvio delle attività formative, la struttura è stata sottoposta a un sopralluogo tecnico da parte della Regione Piemonte, che ne ha verificato l'idoneità dal punto di vista logistico, organizzativo e della sicurezza per lo svolgimento delle prove pratiche.

Verso la conclusione del progetto

Il progetto entra ora nella fase conclusiva. Sono già 1.936 i neopatentati che hanno aderito al corso, mentre restano ancora 564 posti disponibili per raggiungere l'obiettivo complessivo di 2.500 partecipanti.

Le parole dell'assessore

"Siamo particolarmente soddisfatti della prosecuzione di questo progetto, che rappresenta un investimento concreto sulla sicurezza dei nostri giovani e di tutti gli utenti della strada", commenta Marco Gabusi, assessore ai Trasporti e alle Infrastrutture della Regione Piemonte.

"La sicurezza stradale resta una priorità della Regione Piemonte e continueremo a sostenerla con determinazione".