Slitta di 24 ore il rientro in Sardegna dei 70 militari della Brigata "Sassari" che ieri hanno concluso il mandato di cinque mesi nell'ambito della missione Unifil nel sud del Libano.
Il problema tecnico al velivolo
Secondo quanto appreso dall'ANSA, il rinvio sarebbe stato causato da un bird strike, ovvero l'impatto del Boeing 737-800 della compagnia aerea AlbaStar con un volatile.
L'episodio ha reso necessari i controlli e gli interventi previsti dalle procedure di sicurezza prima del rientro in servizio dell'aeromobile.
Il nuovo programma di rientro
Il volo è stato riprogrammato per domani, venerdì 7 agosto, con arrivo previsto all'aeroporto di Alghero alle 18:45.
Il passaggio di consegne in Libano
Ieri, nella base "Millevoi" di Shama, si è svolto il passaggio di consegne tra la Brigata "Sassari" e la Brigata "Pozzuolo del Friuli", destinata a subentrare nella missione.