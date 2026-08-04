Una mattinata di intenso caos e disagi ha colpito l'autostrada A1 in territorio modenese, a causa di un camion carico di vestiti in fiamme. L'incidente, avvenuto intorno alle 8 del 4 agosto 2026, ha scatenato un'emergenza al chilometro 157 in direzione sud, generando ben presto oltre dieci chilometri di coda e rallentamenti significativi. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo ma prolungato, protraendosi per quasi quattro ore e rendendo la situazione del traffico particolarmente critica.

Le lunghe code si sono formate principalmente nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Modena, interessando la carreggiata in direzione Bologna.

La Polizia Stradale di Modena Nord è intervenuta prontamente sul luogo dell'incidente per coordinare le operazioni di soccorso, gestire la viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti. La densa nube di fumo sprigionata dal rogo è rimasta a lungo visibile da diversi punti della città di Modena, testimoniando la gravità dell'evento. Fortunatamente, non sono state segnalate conseguenze per le persone coinvolte, ma i disagi al traffico sono stati di notevole entità e hanno persistito per tutta la mattinata, con ripercussioni sulla circolazione autostradale e locale.

Dettagli dell'incidente e impatto sulla viabilità

L'incendio del mezzo pesante, che trasportava un carico di vestiti, è stato presumibilmente innescato da un fenomeno di autocombustione.

Questa circostanza ha richiesto un impegno considerevole e prolungato da parte delle squadre di soccorso per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Le ripercussioni sul traffico sono state immediate e severe: oltre ai chilometri di coda in direzione Bologna, si sono registrati anche rallentamenti e congestioni in uscita al casello di Modena Nord per i veicoli provenienti da Bologna, a causa dell'effetto imbuto e della necessità di deviare il flusso veicolare. La visibilità ridotta, dovuta alla presenza del fumo, ha ulteriormente complicato la situazione per gli automobilisti in transito, aumentando i rischi e la necessità di massima prudenza.

Gestione dell'emergenza e percorsi alternativi

In situazioni di emergenza come quella verificatasi sull'A1, la gestione del traffico e l'assistenza agli utenti sono priorità assolute. In occasione di episodi simili avvenuti in precedenza nella stessa area, il personale addetto alla gestione autostradale ha provveduto alla distribuzione di acqua agli utenti bloccati in coda, un'iniziativa volta a mitigare i disagi dovuti alle lunghe attese. Per far fronte a tali circostanze e alleggerire la pressione sul tratto autostradale interessato, vengono regolarmente suggeriti percorsi alternativi. Per il traffico diretto a Milano, il consiglio è di uscire al casello di Modena Nord, percorrere la viabilità ordinaria lungo la Via Emilia e rientrare in autostrada a Reggio Emilia.

Per le lunghe percorrenze, si raccomanda l'utilizzo di itinerari alternativi come la A22 Brennero-Modena e la A4 Torino-Trieste, al fine di evitare completamente il tratto congestionato. Sul posto dell'incidente, oltre alla Polizia Stradale e ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso necessari per gestire l'emergenza, ripristinare la normalità e fornire assistenza agli automobilisti coinvolti, garantendo la massima sicurezza e il più rapido deflusso possibile del traffico.